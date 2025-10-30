RAS Success Story: 9 साल पहले बेटे को RAS कोचिंग में एडमिशन कराने गए पिता ने तीन बार क्रेक किया एग्जाम, हासिल की 68वीं रैंक

सोमदत्त स्वामी ने अपनी नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच पढ़ाई जारी रखी। पहले प्रयास में उन्हें उम्मीद से कम सफलता मिली, उन्होंने 618वीं रैंक पाई। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरा प्रयास किया तो 248वीं रैंक मिली, यह रैंक भी उनके सपनों से कम थी, मगर हौसले कम नहीं हुए। उन्होंने खुद से वादा किया कि अगला प्रयास निर्णायक होगा।