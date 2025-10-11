अब आपदा से निपटेगी कोटा पुलिस, पुलिस लाइन में बनाया प्रदेश का पहला स्विमिंग पूल

इसका कार्य केडीए (कोटा विकास प्राधिकरण) के सहयोग से किया गया है। सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि यह राजस्थान पुलिस की नई पहल है। पुलिस लाइन में स्विमिंग पूल का निर्माण करवाया गया है, जो संभवत: प्रदेश का पहला पूल होगा। उन्होंने कहा कि कोटा क्षेत्र में कई बार बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। ऐसे में पुलिस को आपदा नियंत्रण के दौरान पानी से जुड़ी बचाव कार्रवाइयों में सक्षम बनाना बेहद जरूरी है। स्विमिंग पूल के माध्यम से पुलिसकर्मी न केवल अपनी फिटनेस पर ध्यान देंगे, बल्कि जल बचाव अभियानों में भी प्रशिक्षित हो सकेंगे।