28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

बैंक हड़ताल से राजस्थान में इतने हजार करोड़ का कारोबार हुआ प्रभावित, हजारों कर्मचारी हुए थे शामिल

Bank Strike Affects 11,000 Crore Rupee Business: हड़ताल में देशभर के करीब आठ लाख बैंककर्मियों ने भाग लिया। हड़ताल की प्रमुख मांग बैंकिंग उद्योग में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने और शेष सभी शनिवारों को अवकाश घोषित करने की है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 28, 2026

Bank Strike

फोटो: पत्रिका

Bank Strike Impact: तीन दिन की छुट्टियों के बाद चौथे दिन मंगलवार को बैंककर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे। सभी बैंकों में दिनभर काम ठप रहा। यूएफबीयू के आह्वान पर आयोजित अखिल भारतीय बैंक हड़ताल का व्यापक असर दिखाई दिया।

इस हड़ताल में देशभर के करीब आठ लाख बैंककर्मियों ने भाग लिया। हड़ताल की प्रमुख मांग बैंकिंग उद्योग में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने और शेष सभी शनिवारों को अवकाश घोषित करने की है।

वर्तमान में केवल दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है। यूएफबीयू का कहना है कि यह मांग सरकार के पास दो वर्षों से स्वीकृति लंबित है।

पांच हजार बैंक कर्मचारी और अधिकारी शामिल

जयपुर में हड़ताली बैंककर्मियों का विशाल प्रदर्शन यूनियन बैंक, एलआइसी भवन, अंबेडकर सर्किल पर आयोजित किया गया, जिसमें करीब पांच हजार बैंक कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए।

यूएफबीयू के संयोजक महेश मिश्रा ने बताया कि राजस्थान में करीब 12 हजार बैंककर्मी हड़ताल पर रहे, जिससे 9 हजार बैंक शाखाएं बंद रहीं और लगभग 11 हजार करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ।

कोटा में दो हजार कार्मिक हड़ताल पर रहे

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर मंगलवार को देशव्यापी हड़ताल के तहत कोटा जिले में भी राष्ट्रीयकृत बैंकों में कामकाज ठप रहा। हड़ताल में जिले की 300 बैंक शाखाओं के करीब दो हजार कर्मचारी-अधिकारी हड़ताल में शामिल हुए। यूनाइटेड फोरम बैंकों में पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करवाने की मांग कर रही है।


यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस कोटा के संयोजक पदम कुमार पाटौदी ने बताया कि 300 बैंक शाखाओं के लगभग दो हजार बैंक कर्मियों एवं अधिकारी काम पर नहीं जाने से बैंकों में कामकाज बंद रहा। बैंकों में नकद जमा, भुगतान, ट्रांसफर, नेफ्ट, आरटीजीएस,ऋण एवं कार्य पूरी तरह से ठप रहा। उन्होंने दावा किया कि बैंकों में लगभग 2 करोड़ का लेन-देन प्रभावित हुआ है।

बैंक कर्मचारी और अधिकारी सुबह कोटडी पेट्रोल पंप के सामने स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के समक्ष एकत्रित हुए और यहां सामूहिक रूप से प्रदर्शन किया। यहां से बैंक अधिकारी व कर्मचारी सामूहिक रूप से रैली के रूप में छावनी चौराहे पर पहुंचे। यहां अपनी मांगों के संबंध में सामूहिक रूप से प्रदर्शन किया। यहां बैंक कर्मचारी और अधिकारी वर्ग के नेताओं ने संबोधित करते हुए केन्द्र सरकार पर हमला बोला और समझौता की पालना नहीं करने पर आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है। बैंक कर्मी नेता ललित गुप्ता, अशोक ढल, हेमराज सिंह गौड़, रमेश सिंह, अमित पंचोली, अनिल ऐरन, आर डी मालव, नरेंद्र सिंह, यतीश शर्मा, देवेंद्र सिंह, बृजेश काला, पंकज जैन, राजेश अग्रवाल, रवि कुमार शर्मा, सागर आजवानी तथा अधिकारी वर्ग के नेता सुहावर्धन सक्सेना, अभिषेक सक्सेना, दानिश इमरान हाशमी, लोकेश सोनी, बृजमोहन सेन, गौरव मीणा आदि ने संबोधित किया। प्रदर्शन में सेवानिवृत्त बैंककर्मी नेता आरके जैन, एल आर सिंह, संजीव झा आदि भी शामिल हुए।

ये भी पढ़ें

Jaipur News: जयपुर में मेट्रो के नए रूट की घोषणा के बाद इन इलाकों में तेजी से बढ़े प्लॉट के दाम
जयपुर
Jaipur Metro Phase-2

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 09:15 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / बैंक हड़ताल से राजस्थान में इतने हजार करोड़ का कारोबार हुआ प्रभावित, हजारों कर्मचारी हुए थे शामिल

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

UGC कानून के खिलाफ आज राजस्थान में यहां होगा विरोध प्रदर्शन, जानें क्या है ये नया नियम?

UGC
कोटा

Gold-Silver Price: सोने-चांदी के दामों में जबरदस्त तेजी, जानें गोल्ड कैरेट के भाव

gold-silver price
कोटा

मौसम का यू-टर्न: बारिश के साथ कई जगह गिरे चने के आकार के ओले, बिजली गिरने से युवक की मौत

कोटा

रेल यात्रियों को बड़ी राहत: कोटा होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन, 30 जनवरी से शुरू होगा संचालन; ऐसे चेक करें टाइम टेबल

Special Train to Run Between Rishikesh and Ernakulam via Kota Check Schedule
कोटा

Rajasthan Infra News: खत्म होने वाला है इंतजार… कोटा-दिल्ली का सफर होगा नॉन स्टॉप, 9 घंटे की यात्रा 5 घंटे में होगी पूरी

Delhi Mumbai Expressway
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.