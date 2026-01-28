बैंक हड़ताल से राजस्थान में इतने हजार करोड़ का कारोबार हुआ प्रभावित, हजारों कर्मचारी हुए थे शामिल

फोटो: पत्रिका
Bank Strike Impact: तीन दिन की छुट्टियों के बाद चौथे दिन मंगलवार को बैंककर्मी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे। सभी बैंकों में दिनभर काम ठप रहा। यूएफबीयू के आह्वान पर आयोजित अखिल भारतीय बैंक हड़ताल का व्यापक असर दिखाई दिया।
इस हड़ताल में देशभर के करीब आठ लाख बैंककर्मियों ने भाग लिया। हड़ताल की प्रमुख मांग बैंकिंग उद्योग में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने और शेष सभी शनिवारों को अवकाश घोषित करने की है।
वर्तमान में केवल दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है। यूएफबीयू का कहना है कि यह मांग सरकार के पास दो वर्षों से स्वीकृति लंबित है।
जयपुर में हड़ताली बैंककर्मियों का विशाल प्रदर्शन यूनियन बैंक, एलआइसी भवन, अंबेडकर सर्किल पर आयोजित किया गया, जिसमें करीब पांच हजार बैंक कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए।
यूएफबीयू के संयोजक महेश मिश्रा ने बताया कि राजस्थान में करीब 12 हजार बैंककर्मी हड़ताल पर रहे, जिससे 9 हजार बैंक शाखाएं बंद रहीं और लगभग 11 हजार करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ।
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर मंगलवार को देशव्यापी हड़ताल के तहत कोटा जिले में भी राष्ट्रीयकृत बैंकों में कामकाज ठप रहा। हड़ताल में जिले की 300 बैंक शाखाओं के करीब दो हजार कर्मचारी-अधिकारी हड़ताल में शामिल हुए। यूनाइटेड फोरम बैंकों में पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करवाने की मांग कर रही है।
यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस कोटा के संयोजक पदम कुमार पाटौदी ने बताया कि 300 बैंक शाखाओं के लगभग दो हजार बैंक कर्मियों एवं अधिकारी काम पर नहीं जाने से बैंकों में कामकाज बंद रहा। बैंकों में नकद जमा, भुगतान, ट्रांसफर, नेफ्ट, आरटीजीएस,ऋण एवं कार्य पूरी तरह से ठप रहा। उन्होंने दावा किया कि बैंकों में लगभग 2 करोड़ का लेन-देन प्रभावित हुआ है।
बैंक कर्मचारी और अधिकारी सुबह कोटडी पेट्रोल पंप के सामने स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के समक्ष एकत्रित हुए और यहां सामूहिक रूप से प्रदर्शन किया। यहां से बैंक अधिकारी व कर्मचारी सामूहिक रूप से रैली के रूप में छावनी चौराहे पर पहुंचे। यहां अपनी मांगों के संबंध में सामूहिक रूप से प्रदर्शन किया। यहां बैंक कर्मचारी और अधिकारी वर्ग के नेताओं ने संबोधित करते हुए केन्द्र सरकार पर हमला बोला और समझौता की पालना नहीं करने पर आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है। बैंक कर्मी नेता ललित गुप्ता, अशोक ढल, हेमराज सिंह गौड़, रमेश सिंह, अमित पंचोली, अनिल ऐरन, आर डी मालव, नरेंद्र सिंह, यतीश शर्मा, देवेंद्र सिंह, बृजेश काला, पंकज जैन, राजेश अग्रवाल, रवि कुमार शर्मा, सागर आजवानी तथा अधिकारी वर्ग के नेता सुहावर्धन सक्सेना, अभिषेक सक्सेना, दानिश इमरान हाशमी, लोकेश सोनी, बृजमोहन सेन, गौरव मीणा आदि ने संबोधित किया। प्रदर्शन में सेवानिवृत्त बैंककर्मी नेता आरके जैन, एल आर सिंह, संजीव झा आदि भी शामिल हुए।
