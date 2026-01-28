बैंक हड़ताल से राजस्थान में इतने हजार करोड़ का कारोबार हुआ प्रभावित, हजारों कर्मचारी हुए थे शामिल

बैंक कर्मचारी और अधिकारी सुबह कोटडी पेट्रोल पंप के सामने स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के समक्ष एकत्रित हुए और यहां सामूहिक रूप से प्रदर्शन किया। यहां से बैंक अधिकारी व कर्मचारी सामूहिक रूप से रैली के रूप में छावनी चौराहे पर पहुंचे। यहां अपनी मांगों के संबंध में सामूहिक रूप से प्रदर्शन किया। यहां बैंक कर्मचारी और अधिकारी वर्ग के नेताओं ने संबोधित करते हुए केन्द्र सरकार पर हमला बोला और समझौता की पालना नहीं करने पर आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है। बैंक कर्मी नेता ललित गुप्ता, अशोक ढल, हेमराज सिंह गौड़, रमेश सिंह, अमित पंचोली, अनिल ऐरन, आर डी मालव, नरेंद्र सिंह, यतीश शर्मा, देवेंद्र सिंह, बृजेश काला, पंकज जैन, राजेश अग्रवाल, रवि कुमार शर्मा, सागर आजवानी तथा अधिकारी वर्ग के नेता सुहावर्धन सक्सेना, अभिषेक सक्सेना, दानिश इमरान हाशमी, लोकेश सोनी, बृजमोहन सेन, गौरव मीणा आदि ने संबोधित किया। प्रदर्शन में सेवानिवृत्त बैंककर्मी नेता आरके जैन, एल आर सिंह, संजीव झा आदि भी शामिल हुए।