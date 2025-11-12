Rajasthan: ऊर्जा मंत्री का चौपाल में जनसंवाद; गांववालों का आरोप, शिक्षक महीनेभर तक स्कूल से रहते हैं गायब

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बीते माह देवली क्षेत्र के आमली झाड़ गांव पहुंचकर घटिया निर्माण कार्य पर जेसीबी चलवाकर तुड़वाया। मंत्री ने संदेश दिया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और घटिया निर्माण किया तो जेसीबी चलेगी। ग्रामीणों के साथ जेसीबी लेकर पहुंचे मंत्री नागर ने पहले गांव के तालाब पर बनाए गए घाट और बाउंड्रीवाल को तुड़वाया। इसके बाद स्कूल की छत पर पहुंचे, जहां मशीन से छत को खुदवाना शुरू करवाया। इसके बाद पूरी छत को जमींदोज करने के निर्देश दिए। मंत्री नागर के निर्देश पर बाद में जेसीबी कार्रवाई के तहत स्कूल की छत को गिरा दिया गया।