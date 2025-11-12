Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Rajasthan: ऊर्जा मंत्री का चौपाल में जनसंवाद; गांववालों का आरोप, शिक्षक महीनेभर तक स्कूल से रहते हैं गायब

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में चौपाल लगाकर जनसंवाद किया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने सड़क, नाली और स्कूलों से संबंधित विभिन्न समस्याएं ऊर्जा मंत्री को बताईं।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Anand Prakash Yadav

Nov 12, 2025

घटिया निर्माण हटवाते ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, पत्रिका फाइल फोटो

Energy Minister's public interaction program in Kota: ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कोटा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में चौपाल लगाकर जनसंवाद किया। जनसंवाद कार्यक्रम कनवास क्षेत्र सहित सारोला, मांडूहेड़ा, आजादपुरा, पानाहेड़ा, मामोर और मामोर की झोपड़ियां, कलमंडी, सालोनिया, टोल्या, टोस्या, लोढाहेड़ा, गंगापुर, गुंजारा, सामरिया, सिमलिया, कनवास आदि गांवों में आयोजित हुआ। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क, नाली और स्कूलों से संबंधित विभिन्न समस्याएं ऊर्जा मंत्री को बताईं।

शिक्षक गायब, अब डेपुटेशन निरस्त करने के आदेश

मामोर की झोपड़िया में ग्रामीणों ने शिक्षकों की शिकायत करते हुए कहा कि वे महीना भर तक भी स्कूल नहीं आते। जिस पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने तुरंत डीईओ माध्यमिक मुख्यालय रामचरण मीणा को फोन कर क्षेत्र के सभी स्कूलों से शिक्षकों के डेपुटेशन रद्द करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी शिक्षकों को उनके नियुक्ति स्थल पर भेजा जाए। उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और कलक्टर को भी पत्र भेजने के लिए कहा।

यह भी बताई समस्याएं

जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों ने सरोला में नाले की दीवार टूटने और पानी खेतों में भरने की समस्या बताई। जिस पर मंत्री नागर ने जिला परिषद के सीईओ को फोन कर गुणवत्ताहीन दीवार बनाने वाले ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट के निर्देश दिए। उन्होंने सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को बुलाकर निर्देशित किया इस प्रकार के कार्य नरेगा के बजाए टेंडर से ही कराए जाएं।

घटिया निर्माण पर उठा चुके हैं सवाल

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बीते माह देवली क्षेत्र के आमली झाड़ गांव पहुंचकर घटिया निर्माण कार्य पर जेसीबी चलवाकर तुड़वाया। मंत्री ने संदेश दिया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और घटिया निर्माण किया तो जेसीबी चलेगी। ग्रामीणों के साथ जेसीबी लेकर पहुंचे मंत्री नागर ने पहले गांव के तालाब पर बनाए गए घाट और बाउंड्रीवाल को तुड़वाया। इसके बाद स्कूल की छत पर पहुंचे, जहां मशीन से छत को खुदवाना शुरू करवाया। इसके बाद पूरी छत को जमींदोज करने के निर्देश दिए। मंत्री नागर के निर्देश पर बाद में जेसीबी कार्रवाई के तहत स्कूल की छत को गिरा दिया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 10:02 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan: ऊर्जा मंत्री का चौपाल में जनसंवाद; गांववालों का आरोप, शिक्षक महीनेभर तक स्कूल से रहते हैं गायब

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Mandi Bhav : गेहूं, धनिया तेज, चना मंदा, खाद्य तेलों में भी तेजी

कोटा

1995 Delhi Blast: 30 साल बाद भी कोटा के रामगोपाल नहीं भूल पाए धमाकों की वो दहशत, जिस्म पर अब भी है छर्रों के निशान

कोटा

कोटा के ये इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर मचा रहे धूम, मजे-मजे में हो रही लाखों की कमाई

कोटा

ACB की बड़ी कार्रवाई, CBN इंस्पेक्टर के लिए लाखों की रिश्वत लेता दलाल गिरफ्तार, बेटे ने दी थी शिकायत

कोटा

Kota Murder: मामा ही निकला लैब टेक्नीशियन की पत्नी और बेटी का हत्यारा, उधारी नहीं लौटाई तो दोस्तों के साथ मिलकर किया मर्डर

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.