Kota: JCB लेकर पहुंचे ऊर्जा मंत्री नागर, खड़े रहकर स्कूल की छत-तालाब के घाटों को गिराया, प्रशासन में हड़कंप

सरकार के पास विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है। इस धन का सदुपयोग हो, इसकी मॉनिटरिंग करने का काम जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और ग्रामीण स्वयं कर रहे हैं। घटिया निर्माण पर ठेका फर्म को ब्लैकलिस्टेड किया जा रहा है। संबंधित फर्म से ही राशि की वसूली होगी। घटिया निर्माण पर जेसीबी एक्शन आगे भी जारी रहेगा। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच थर्ड पार्टी से करवाई जाएगी।