Rajasthan : एसडीएम से मांगी तीन करोड़ की फिरौती, न देने पर गोली मारने की धमकी

जानकारी के अनुसार अज्ञात व्यक्ति ने यह धमकी भरा पत्र एसडीएम राजेश सुवालका के भीलवाड़ा स्थित निजी आवास पर एक लिफाफे में भेजा। सादे कागज पर लिखे इस पत्र में फिरौती की राशि का उल्लेख करते हुए चेतावनी दी गई है कि यदि यह राशि नहीं दी गई तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। एसडीएम राजेश सुवालका के पिता रामकिशन सुवालका ने भीलवाड़ा के सुभाष नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया।