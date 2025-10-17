Patrika LogoSwitch to English

चित्तौड़गढ़

Rajasthan : एसडीएम से मांगी तीन करोड़ की फिरौती, न देने पर गोली मारने की धमकी

कपासन उपखंड मजिस्ट्रेट (एसडीएम) कपासन राजेश सुवालका से एक अज्ञात व्यक्ति ने 3 करोड़ की बड़ी राशि की फिरौती मांगी है और रकम नहीं देने पर उन्हें गोली मारने की धमकी दी है।

less than 1 minute read

चित्तौड़गढ़

image

kamlesh sharma

Oct 17, 2025

फाइल फोटो: एसडीएम राजेश सुवालका

चित्तौड़गढ़। कपासन उपखंड मजिस्ट्रेट (एसडीएम) कपासन राजेश सुवालका से एक अज्ञात व्यक्ति ने 3 करोड़ की बड़ी राशि की फिरौती मांगी है और रकम नहीं देने पर उन्हें गोली मारने की धमकी दी है। इस संबंध में एसडीएम के पिता ने भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाने में मामला दर्ज कराया है।

जानकारी के अनुसार अज्ञात व्यक्ति ने यह धमकी भरा पत्र एसडीएम राजेश सुवालका के भीलवाड़ा स्थित निजी आवास पर एक लिफाफे में भेजा। सादे कागज पर लिखे इस पत्र में फिरौती की राशि का उल्लेख करते हुए चेतावनी दी गई है कि यदि यह राशि नहीं दी गई तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। एसडीएम राजेश सुवालका के पिता रामकिशन सुवालका ने भीलवाड़ा के सुभाष नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया।

पुलिस ने तत्काल प्रभाव से प्रकरण दर्ज कर लिया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन ने एसडीएम सुवालका की सुरक्षा में एक हथियारबंद गार्ड को नियुक्त किया है। वर्तमान में एसडीएम राजेश सुवालका कपासन में ही हैं।

उन्होंने शुक्रवार शाम को दीपोत्सव के मद्देनजर लगाई गई आतिशबाजी की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण भी किया। सुभाष नगर थाना पुलिस ने धमकी भरा पत्र लिखने वाले अज्ञात व्यक्ति की पहचान करने और इस कृत्य के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।

Published on:

17 Oct 2025 08:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / Rajasthan : एसडीएम से मांगी तीन करोड़ की फिरौती, न देने पर गोली मारने की धमकी

