राजस्थान में 8 करोड़ रुपए की लागत से RTU में बना स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किया लोकार्पण

फोटो: पत्रिका
Grand Inauguration of Student Activity Centre: राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (आरटीयू) कोटा में छात्रों के लिए बनाए गए नवनिर्मित स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का आज राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंच पर मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा और विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. निमित चौधरी भी मौजूद थे।
8 करोड़ रुपए की लागत से बने इस स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में छात्रों के लिए आधुनिक सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। सेंटर में कुल 7 एक्टिविटी रूम, 3 एक्टिविटी हॉल, 4 इवेंट हॉल, 1 कॉन्फ्रेंस हॉल और 1 चेयरमैन रूम के अलावा पर्याप्त स्टोरेज व्यवस्था भी की गई है।
इस सेंटर के माध्यम से विश्वविद्यालय में ऑटोमोबाइल, एरोनॉटिकल, रोबोटिक्स, फोटोग्राफी, म्यूजिक, आर्ट और कॉलेज फेस्ट जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे छात्रों के सृजनात्मक कौशल और टीम वर्क को नए आयाम मिलेंगे।
लोकार्पण समारोह में उप-मुख्यमंत्री और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, वित्त नियंत्रक बाबूलाल मीणा, कुलसचिव भावना शर्मा, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, किशनगंज विधायक ललित मीणा और कार्यक्रम समन्वयक डॉ. विवेक पांडे व डॉ. डी.के. पलवलिया उपस्थित रहे।
आरटीयू के सह जनसंपर्क अधिकारी विक्रम राठौड़ ने बताया कि इस सेंटर का निर्माण छात्रों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है ताकि वे अपने सृजनात्मक और तकनीकी कौशल का बेहतर विकास कर सकें।
