राजस्थान में 8 करोड़ रुपए की लागत से RTU में बना स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किया लोकार्पण

Grand Inauguration of Student Activity Centre: राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (आरटीयू) कोटा में छात्रों के लिए बनाए गए नवनिर्मित स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर का आज राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर मंच पर मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा और विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. निमित चौधरी भी मौजूद थे।