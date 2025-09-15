Rajasthan: PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में अब 95000 रुपए तक की सब्सिडी, 150 यूनिट तक फ्री मिलेगी बिजली

इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को कम से कम 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप प्लांट अपने घर की छत पर लगवाना अनिवार्य होगा। यह सुविधा 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इसके बाद केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को 150 यूनिट मासिक फ्री बिजली मिलेगी जिन्होंने इस योजना के तहत पंजीकरण करवाकर सोलर प्लांट लगवाया होगा।