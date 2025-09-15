Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Rajasthan: PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में अब 95000 रुपए तक की सब्सिडी, 150 यूनिट तक फ्री मिलेगी बिजली

इस योजना के साथ अब मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना भी जुड़ गई है। पहले इस योजना में प्रति माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती थी जिसे अब बढ़ाकर 150 यूनिट कर दिया गया है।

कोटा

Akshita Deora

Sep 15, 2025

Solar Panel
फोटो: पत्रिका

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अब उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार से भी आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना के तहत एक किलोवाट का सोलर रूफटॉप प्लांट लगवाने पर कुल 50,000 रुपए और पांच किलोवाट का प्लांट लगवाने पर अधिकतम 95,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी।

अजमेर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता देवेंद्र नागर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के साथ अब मुख्यमंत्री नि:शुल्क बिजली योजना भी जुड़ गई है। पहले इस योजना में प्रति माह 100 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाती थी जिसे अब बढ़ाकर 150 यूनिट कर दिया गया है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को कम से कम 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप प्लांट अपने घर की छत पर लगवाना अनिवार्य होगा। यह सुविधा 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इसके बाद केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को 150 यूनिट मासिक फ्री बिजली मिलेगी जिन्होंने इस योजना के तहत पंजीकरण करवाकर सोलर प्लांट लगवाया होगा।

वहीं पुरानी 100 यूनिट फ्री बिजली देने वाली योजना को इस नई योजना के लागू होने के बाद बंद कर दिया जाएगा। यानी भविष्य में फ्री बिजली केवल सोलर रूफटॉप प्लांट उपभोक्ताओं को ही मिलेगी।

योजना के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उपभोक्ता 'शहर चलो अभियान' के अंतर्गत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच नगरपालिका द्वारा आयोजित शिविरों में विद्युत निगम के काउंटर पर जाकर पंजीकरण करवा सकते हैं।

Rajasthan: PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में अब 95000 रुपए तक की सब्सिडी, 150 यूनिट तक फ्री मिलेगी बिजली

