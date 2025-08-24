Rajasthan Weather : नौताड़ा में सेना की ड्रोन से निगरानी, गुढा बांध व कोटा बैराज के दो गेट खुले

अचानक पानी बढ़ने से बीस घंटे तक टापू में फंसे रहे, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया।इधर, बारां शहर समेत जिलेभर में मौसम खुला रहा। अन्ता, शाहाबाद में हल्की बरसात हुई। बारां में 3, अन्ता में 8, मांगरोल में 2, छबड़ा में 17, छीपाबड़ौद में 32, अटरु में 9, शाहाबाद में 13, किशनगंज में 5 एमएम बरसात दर्ज की गई। झालावाड़ जिले के मनोहरथाना क्षेत्र में दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई। तेज बारिश के चलते कालीखाड़ नदी में उफान आने से पुरानी पुलिया का मार्ग अवरुद्ध रहा।