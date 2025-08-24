Rajasthan Weather : नौताड़ा में सेना की ड्रोन से निगरानी, गुढा बांध व कोटा बैराज के दो गेट खुले

हाड़ौती अंचल में रविवार को भारी बारिश का दौर थम गया। इससे लोगों ने राहत की सांस ली। कोटा शहर में दिनभर बादल छाए रहे। दोपहर और शाम को कुछ देर हल्की बारिश हुई, जिससे मौसम सुहावना हो गया। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश और जलभराव से परेशान शहरवासियों को रविवार को राहत मिली।
बारिश नहीं होने से जलमग्न कॉलोनियों में पानी धीरे-धीरे उतरने लगा। जिन क्षेत्रों में गलियां और सड़कें पानी से भरी थीं, वहां अब यातायात सामान्य हो गया। मौसम विभाग के अनुसार, कोटा शहर में 24 घंटे में 18 एमएम बारिश दर्ज की गई। कोटा बैराज के दो गेट खोलकर 6 हजार 200 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया।
बूंदी जिले के नैनवां में 6, इन्द्रगढ़ में 4 एमएम बारिश हुई। वहीं गुढ़ा बांध के दो गेट खोलकर मेज नदी में पानी की निकासी जारी है। केशवरायपाटन उपखण्ड के आधा दर्जन गांव में मेज नदी का पानी भरने से बाढ़ की िस्थति बनी रही। सेना के जवानों ने पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए अभियान चलाया। नौताड़ा में सेना ड्रोन से निगरानी कर रही है।
एसडीआरएफ, एनडीआरएफ व सेना के जवानों ने मोर्चा संभाले रखा। सेना के करीब 115 जवान लोगों को निकालने में जुटे रहे। यहां अब तक 100 लोगों को रेक्स्यू किया जा चुका है। बाढ से पचीपला, पापडली, कोथा व लक्ष्मीपुरा गांव के हालात खराब हो गए, यहां ज्यादा नुकसान बताया जा रहा है। वहीं खेडिया दुर्जन, खेडिया मान व रेबारपुरा गांवों में भी पानी घुसने से कई मकान गिर गए। खेडि़या मान गांव के बाबूलाल गुर्जर, मोहनलाल व एक महिला भेड़ चराने गए थे।
अचानक पानी बढ़ने से बीस घंटे तक टापू में फंसे रहे, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया।इधर, बारां शहर समेत जिलेभर में मौसम खुला रहा। अन्ता, शाहाबाद में हल्की बरसात हुई। बारां में 3, अन्ता में 8, मांगरोल में 2, छबड़ा में 17, छीपाबड़ौद में 32, अटरु में 9, शाहाबाद में 13, किशनगंज में 5 एमएम बरसात दर्ज की गई। झालावाड़ जिले के मनोहरथाना क्षेत्र में दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई। तेज बारिश के चलते कालीखाड़ नदी में उफान आने से पुरानी पुलिया का मार्ग अवरुद्ध रहा।
वर्षा जनित हादसे
दंपती मलबे में दबे, महिला की मौतसुल्तानपुर में शनिवार देर रात वन विभाग कार्यालय के सामने इस्लाम नगर में एक पक्के मकान की छत ढहने से सो रहे दंपती यासमीन (28) व पति जावेद अख्तर मलबे में दब गए। लोगों ने दोनों को बाहर निकाला और सुल्तानपुर हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को कोटा रैफर किया। जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई और पति को निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया।
सांगोद ब्लॉक के कुन्दनपुर क्षेत्र में पालकियां गांव में यादाराम मीणा का दो मंजिला मकान ढह गया। आमली गांव में रघुनाथ बैरवा का भी कच्चा मकान ढह गया।नैनंवा उपखण्ड के उरांसी गांव में नाले में नहाने के दौरान 14 वर्षीय अमन किराड़ की मौत हो गई।
दबलाना कस्बे के निकट शनिवार को नित्यकर्म के लिए गए एक बुजुर्ग कल्याण माली (71) की खाळ में डूबने से मौत हो गई। उसका शव 12 घंटे बाद मिला।
बूंदी के स्कूलों में आज अवकाश घोषित
बूंदी जिले में भारी बारिश की संभावना के मद्देनजर सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए सोमवार का अवकाश घोषित किया गया है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा ने बताया कि यह अवकाश केवल कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए लागू होगा। विद्यालयों के सभी कार्मिक अपने निर्धारित समय पर यथावत विद्यालयों में उपस्थित रहेंगे।