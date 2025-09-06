Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather : चंबल के बांध गरजे, गांधीसागर से इस सीजन में पहली बार निकासी

एमपी की बारिश का असर :गांधी सागर में 2.18 लाख क्यूसेक पानी की हो रही आवक, कोटा बैराज के 5 गेट खोले, रियासतकालीन पुलिया पर आवागमन बंद

कोटा

Shailendra Tiwari

Sep 06, 2025

मध्यप्रदेश में हो रही जोरदार बरसात का असर हाड़ौती में देखने को मिल रहा है। वहीं हाड़ौती में बरसात का दौर लगातार जारी है। इससे चंबल और कालीसिंध नदियों में पानी की जोरदार आवक हो रही है। शनिवार को चंबल नदी बने सभी चारों बांधों के गेट खोले गए। गांधीसागर बांध के गेट इस सीजन में पहली बार खुले हैं। वहीं राणा प्रताप सागर, जवाहरसागर और कोटा बैराज से भी निकासी की जा रही है। वहीं कालीसिंध नदी पर बने नवनेरा बैराज के 9 गेट खोले गए हैं।

जानकारी के अनुसार गांधी सागर बांध में शनिवार शाम तक 2.18 लाख क्यूसेक पानी की आवक हो रही है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं कोटा बैराज के 5 गेट खोलने के बाद निचली बस्तियों में मुनादी की तैयारी है। नयापुरा में चंबल की रियासत कालीन पुलिया पर यातायात बंद कर दिया गया है।

कोटा समेत हाड़ौती में शनिवार को आकाश में बादलों का कब्जा रहा और दिनभर रिमझिम बरसात होती रही। शहर के अनंतपुरा क्षेत्र और जगपुरा क्षेत्र में तेज बारिश हुई। अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया। बारिश से मौसम में आर्द्रता 90 से बढ़कर 92 फीसदी दर्ज की गई। हवा 7 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चली। कोटा शहर में शनिवार को 11.4 एमएम बारिश दर्ज की गई। कोटा में इस बार अब तक 1277.8 एमएम बरसात हो चुकी है।

हिण्डोली व नैनवां में बरसे मेघ

बूंदी जिले में शनिवार को सुबह से रूक-रूक कर बारिश हुई। हिण्डेली व नैनवां में भी झमाझम बारिश हुई। शनिवार शाम पांच बजे तक बूंदी में 17, तालेड़ा में 10, के.पाटन में 7, इन्द्रगढ़ में 14, नैनवां में 28, हिण्डोली में 53, रायथल में 7 एमएम बारिश् दर्ज की गई।

गांधीसागर के तीन सलूज गेट खोले

मध्यप्रदेश में भारी बारिश से चंबल नदी के सबसे बड़े बांध गांधीसागर के सीजन में पहली बार तीन स्लूज गेट खोलकर 57 हजार 933 क़्यूसेक पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। कैचमेंट एरिया में बारिश से बांध में 2 लाख 18,981 क़्यूसेक पानी की आवक हो रही थी। राणाप्रताप सागर बांध के दो गेट खोल 66 हजार और जवाहर सागर बांध से 91 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। कोटा बैराज से शाम 4.30 बजे से 5 गेट खोलकर 91 हजार क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।

नवनेरा बैराज के 9 गेट खोले

कालीसिंध नदी में पानी की आवक के चलते शनिवार को नवनेरा बैराज के 27 गेटों में से 9 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। यहां से करीब 1 लाख 52 हजार 61 क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है।

06 Sept 2025 08:10 pm

