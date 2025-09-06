Rajasthan Weather : चंबल के बांध गरजे, गांधीसागर से इस सीजन में पहली बार निकासी

मध्यप्रदेश में भारी बारिश से चंबल नदी के सबसे बड़े बांध गांधीसागर के सीजन में पहली बार तीन स्लूज गेट खोलकर 57 हजार 933 क़्यूसेक पानी की निकासी शुरू कर दी गई है। कैचमेंट एरिया में बारिश से बांध में 2 लाख 18,981 क़्यूसेक पानी की आवक हो रही थी। राणाप्रताप सागर बांध के दो गेट खोल 66 हजार और जवाहर सागर बांध से 91 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। कोटा बैराज से शाम 4.30 बजे से 5 गेट खोलकर 91 हजार क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।