Rajasthan Weather: कोहरे ने पकड़ा जोर, ठंडी-ठंडी हवाओं से बढ़ी सर्दी, जानें आगे राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार नवंबर में आगामी सप्ताह में राजस्थान के उत्तरी भागों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने की संभावना है। दूसरे सप्ताह के दौरान प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री तक नीचे जा सकता है, जबकि शेष भागों में यह गिरावट 1 से 2 डिग्री तक रह सकती है। वहीं ठंडी हवाओं और कोहरे का दौर जारी रहेगा।