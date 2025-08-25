Rajasthan Weather : अलर्ट था, लेकिन नहीं बरसे बादल, मौसम खुलने से मिली राहत

बारां शहर समेत जिले के कई क्षेत्रों में कुछ देर बरसात हुई। फिर दोपहर बाद धूप निकल आई। बीते 24 घंटों में सर्वाधिक अटरु क्षेत्र में 15 एमएम बरसात हुई। सोमवार को तापमान में भी दो डिग्री की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। बीते 24 घंटे में बारां में 8, अन्ता में 10, मांगरोल में 4, किशनगंज में 7 एमएम बारिश दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 2 डिग्री बढक़र 32 डिग्री पहुंचा गया। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा। झालावाड़ जिले में बादल छाए रहे।

