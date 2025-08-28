Rajasthan Weather : हाड़ौती अंचल में छितराई बारिश, कहीं झमाझम तो कहीं सूखा

हाड़ौती अंचल में गुरुवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। कई जगह झमाझम बरसात हुई तो कहीं सूखा रहा। कोटा शहर में छितराई बारिश हुई। सुबह 11 बजे नए कोटा में फुहारें गिरी तो पुराने शहर में सूखा रहा। दोपहर 2 बजे नए कोटा में रिमझिम बारिश हुई तो पुराने कोटा में झमाझम बारिश हुई। सड़कों पर पानी बह निकला। बारिश के बीच धूप भी खिलती रही। बारिश का दौर आधा घंटे तक चला। उसके बाद बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 32.4 व न्यूनतम तापमान 3 डिग्री बढ़कर 27.0 डिग्री सेल्सियस रहा। कोटा शहर में 4.8 एमएम बारिश दर्ज की गई।
झालावाड़ : जमकर बरसे मेघ
झालावाड़ शहर में गुरुवार को करीब आधा घंटे हुई जोरदार बारिश हुई। जिले में सर्वाधिक बारिश डग में 110 एमएम यानी सवा चार इंच दर्ज की गई। अकलेरा में 5, गंगधार में 6, खानपुर में 1, मनोहरथाना में 16, पचपहाड़ में 45, सुनेल में 4 एमएम बारिश दर्ज की गई।
बारां में उमस बढ़ी
बारां शहर में बारिश नहीं होने से उमस का जोर बढ़ गया। जिले में छीपाबड़ौद में शाम को तेज हवा के साथ बिजलियां कड़की और बरसात हुई।
नैनवां में आधे घंटे में दो इंच बारिश
बूंदी शहर में दोपहर में कुछ देर के लिए बारिश हुई। वहीं नैनवां में आधा घंटे में दो इंच बारिश हुई। इससे कनक सागर तालाब ओवर फ्लो हो गया। इससे वन विभाग की नर्सरी का कार्यालय भवन गिर गया। वहीं केशवरायपाटन क्षेत्र में भी मध्यम दर्जे की बारिश हुई है।
कोटा-उदयपुर संभाग में भारी बरसात के आसार
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार दक्षिणी उड़ीसा व आसपास के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से राजस्थान में आगामी दिनों में बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में अगले एक सप्ताह तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 30 अगस्त से दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बरसात की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान कोटा व उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने के आसार हैं। उधर पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम सक्रिय रहेगा। जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में 29 से 31 अगस्त तक मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग के अनुसार सितंबर के प्रथम सप्ताह में भी सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में बरसात का सिलसिला जारी रह सकता है।