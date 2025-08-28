Rajasthan Weather : हाड़ौती अंचल में छितराई बारिश, कहीं झमाझम तो कहीं सूखा

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार दक्षिणी उड़ीसा व आसपास के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके असर से राजस्थान में आगामी दिनों में बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में अगले एक सप्ताह तक हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि दक्षिणी भागों में कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 30 अगस्त से दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में बरसात की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान कोटा व उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं भारी बारिश होने के आसार हैं। उधर पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम सक्रिय रहेगा। जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में 29 से 31 अगस्त तक मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग के अनुसार सितंबर के प्रथम सप्ताह में भी सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में बरसात का सिलसिला जारी रह सकता है।