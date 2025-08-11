11 अगस्त 2025,

सोमवार

कोटा

Rajasthan Weather : कोटा में छितराई बारिश, भीमसागर बांध का एक गेट खोला

14 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होने से पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से तथा पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है

कोटा

Shailendra Tiwari

Aug 11, 2025

kota weather
kota weather

हाड़ौती अंचल में सोमवार को कुछ जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश हुई। कोटा में दिनभर मौसम खुला रहा। अच्छी बारिश नहीं होने से उमस का जोर बना रहा। शाम को बादल छाए और छितराई बारिश हुई। कहीं बूंदाबांदी तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 33.5 व न्यूनतम तापमान 27.0 डिग्री सेल्सियस रहा।

बकानी में 7 एमएम बारिश, अन्य जगह उमस

झालावाड़ जिले में पिछले दस दिन से बारिश नहीं होने से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। हालांकि बकानी में 7 एमएम बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। मनोहरथाना में भी कुछ देर हल्की बारिश हुई। शहर समेत अन्य जगह बारिश नहीं होने से भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। कैचमेंट एरिया में बारिश होने से भीमसागर बांध का सोमवार को एक गेट डेढ़ फीट खोलकर 1252.05 क्यूसेक पानी की निकासी की गई।

बादलों की रही आवाजाही

बूंदी जिले में सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी रही। उमस ने लोगों को परेशान किए रखा। अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

उमस ने किया परेशान

बारां जिले में बरसात नहीं हुई। दिनभर केवल बादलों की आवाजाही बनी रही। गर्मी व उमस बढ़ गई। शाहाबाद में एक एमएम बरसात हुई। अधिकतम तापमान 34 व न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहा।

आगे ऐसा रहेगा मौसम : फिर चलेगा भारी बारिश का दौर

मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में मानसून ट्रफ रेखा अमृतसर, चंडीगढ़ (सामान्य से उत्तर की ओर) से होकर गुजर रही है तथा राज्य के अधिकांश भागों में पश्चिमी हवा प्रभावी है। इसके प्रभाव से आगामी 3-4 दिन राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी जारी रहने की संभावना है।

14 अगस्त के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं सक्रिय होने से पूर्वी राजस्थान में 15 अगस्त से तथा पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। कोटा संभाग के कुछ भागों में 15 अगस्त को व कोटा, उदयपुर संभाग में 16 अगस्त को कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

