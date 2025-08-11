Rajasthan Weather : कोटा में छितराई बारिश, भीमसागर बांध का एक गेट खोला

झालावाड़ जिले में पिछले दस दिन से बारिश नहीं होने से लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। हालांकि बकानी में 7 एमएम बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। मनोहरथाना में भी कुछ देर हल्की बारिश हुई। शहर समेत अन्य जगह बारिश नहीं होने से भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। कैचमेंट एरिया में बारिश होने से भीमसागर बांध का सोमवार को एक गेट डेढ़ फीट खोलकर 1252.05 क्यूसेक पानी की निकासी की गई।