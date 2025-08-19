Good News: रणथंभौर से लाई गई बाघिन ‘कनकटी’ को मुकुंदरा के जंगलों में किया रिलीज, जल्द बनेगी जोड़ी

मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व का एनक्लोजर बाघिन को इतना रास आया कि उसकी आजादी के लिए दरवाजा खोलने के बावजूद वह बड़े एनक्लोजर में नहीं आई। वह छोटे घर में ही विचरण करती रही। करीब 5 घंटे के इंतजार के बाद अवनी ने जंगल में प्रवेश किया। आक्रामक स्वभाव की बाघिन को जंगल में छोड़ने से पहले चारदीवारी की मरम्मत करवाई गई। क्षेत्र में बसे ग्रामीणों को जंगल की चारदीवारी के पास नहीं जाने की हिदायत दी गई। उपवन संरक्षक मुथु एस ने बताया कि बाघिन की 24 घंटे 3-3 के समूह में वाहन से ट्रेकिंग की गई।