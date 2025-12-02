ISRO के रिटायर्ड वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कब खुल सकते हैं आम लोगों के लिए अंतरिक्ष यात्रा के द्वार, प्रदर्शनी देखने पहुंचे कोटा

एक सवाल के जवाब में डॉ. व्यास बताया कि इसरो के 10 साल का बजट, नासा के एक वर्ष के बजट बराबर है, इसके बावजूद भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की क्षमता, कौशल और प्रतिबद्धता ने इसरो को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाई है। साइंटिस्ट और इंजीनियरों की क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) इसरो को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।