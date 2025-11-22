Patrika LogoSwitch to English

कोटा

राजस्थान में यहां 125.88 हैक्टेयर भूमि में विकसित होगा इंडस्ट्रियल एरिया, KDA ने किया भूमि का आवंटन

KDA Allocated Land: राजस्थान के कोटा जिले के कसार में 125.88 हैक्टेयर भूमि पर नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा जिसके लिए कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) ने रीको को भूमि आवंटित की है।

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 22, 2025

फोटो: पत्रिका

RIICO Will Establish New Industrial Area: कोटा के कसार में रीको नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करेगा। इसके लिए कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) की ओर से रीको को कसार में 125.88 हैक्टेयर भूमि आवंटित कर दी गई है।

इसके अलावा पशुपालन विभाग को काला तालाब क्षेत्र में पशु चिकित्सालय निर्माण के लिए भूमि आवंटित की गई है। वहीं पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (जोबनेर) जयपुर को महाविद्यालय स्थापना के लिए रानपुर में 12.91 हैक्टेयर भूमि आवंटित की गई है।

केडीए में शुक्रवार को भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक आयुक्त ममता तिवाड़ी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें राज्य सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के अनुसार भूमि आवंटन की समीक्षा की गई। इसके अलावा अन्य जनहित की परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि केडीए की ओर से बूंदी नौनेरा परियोजना के तहत ग्राम सींता में पेयजल योजना के विस्तार के लिए पीएचईडी को भूमि उपलब्ध कराई गई है।

इसके अलावा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए जयश्री विहार एवं बड़गांव में, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लाडपुरा कार्यालय भवन के लिए मुकुंदरा विहार विस्तार में उप स्वास्थ्य केन्द्रों भीमपुरा, जाखोड़ा, बड़ोदिया में भवन निर्माण के लिए भूमि प्रदान की गई। शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुमन कॉलोनी, गिरधरपुरा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नांता महल एवं थेकड़ा तथा प्राथमिक संस्कृत विद्यालय नयागांव को आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए भूमि आवंटन की गई हैं।

इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को बालक छात्रावास के लिए जेके सिंथेटिक्स के सामने, कामकाजी महिलाओं के छात्रावास के लिए विनोबा भावे नगर में तथा बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई कोटा को 50 बेड सरस्वती हाफ वे की स्थापना के लिए नांता ग्राम में भूखंड आवंटित किया गया। इसी प्रकार विद्युत विभाग को 132 केवी जीएसएस सब-स्टेशन निर्माण के लिए सुभाष नगर एवं खेड़ा रामपुर में भूमि आवंटित की गई। कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग को विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट के लिए 70943.75 वर्ग मीटर भूमि रानपुर में आवंटित की गई है।

Published on:

22 Nov 2025 12:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / राजस्थान में यहां 125.88 हैक्टेयर भूमि में विकसित होगा इंडस्ट्रियल एरिया, KDA ने किया भूमि का आवंटन

