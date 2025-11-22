राजस्थान में यहां 125.88 हैक्टेयर भूमि में विकसित होगा इंडस्ट्रियल एरिया, KDA ने किया भूमि का आवंटन

इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को बालक छात्रावास के लिए जेके सिंथेटिक्स के सामने, कामकाजी महिलाओं के छात्रावास के लिए विनोबा भावे नगर में तथा बाल अधिकारिता एवं जिला बाल संरक्षण इकाई कोटा को 50 बेड सरस्वती हाफ वे की स्थापना के लिए नांता ग्राम में भूखंड आवंटित किया गया। इसी प्रकार विद्युत विभाग को 132 केवी जीएसएस सब-स्टेशन निर्माण के लिए सुभाष नगर एवं खेड़ा रामपुर में भूमि आवंटित की गई। कौशल विकास एवं उद्यमिता विभाग को विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट के लिए 70943.75 वर्ग मीटर भूमि रानपुर में आवंटित की गई है।