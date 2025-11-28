Kota: सलमान खान की ओर से पान मसाले के भ्रामक प्रचार पर ये आया जवाब, 9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

फोटो: पत्रिका
Salman Khan Pan Masala Case: कोटा उपभोक्ता न्यायालय में एक पान मसाले का कथित रूप से भ्रामक प्रचार करने के मामले में अभिनेता सलमान खान की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है। अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।
अभिनेता सलमान खान की ओर से अधिवक्ता आरसी दुबे ने प्रस्तुत जवाब में कहा कि आयोग के पास वर्तमान शिकायत की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसके अलावा सलमान खान न तो पान मसाले के निर्माता हैं, न ही सेवा प्रदाता। ऐसे में ये मामला उनके खिलाफ नहीं बनता।
उसे वाद में शामिल कर उन्हें क्षति पहुंचाने एवं अनावश्यक उत्पीड़न का प्रयास है। उन्होंने केसर युक्त पान मसाले नहीं, सिल्वर कोटेड इलायची का विज्ञापन किया है।
इधर परिवादी इंद्रमोहन सिंह हनी ने सलमान की ओर से प्रस्तुत जवाब पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए कहा कि प्रस्तुत जवाब में किए गए हस्ताक्षर अभिनेता सलमान खान के प्रतीत नहीं होते।
परिवादी और उसके अधिवक्ता रिपुदमन सिंह ने अदालत में सलमान को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होने के निर्देश देने और प्रस्तुत जवाब और वकालतनामा पर हस्ताक्षरों की जांच की मांग की है।
