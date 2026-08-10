विद्यालय को भेंट किया वाटर कूलर

अटरू. विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय अटरू में हानिहेड़ा निवासी भामाशाह सोहनलाल नागर ने सपत्नीक पहुंचकर विद्यार्थियों के लिए वाटर कूलर भेंट किया। प्रधानाचार्य सत्यनारायण पांचाल ने आभार जताया। कार्यक्रम में विद्या भारती बारां के जिला सचिव राजेन्द्र शर्मा का विशेष मार्गदर्शन रहा। उन्होंने विद्यालय का अवलोकन कर आचार्य-दीदी की बैठक ली। बैठक में पाठ्यक्रम समीक्षा, प्रवेशोत्सव, आगामी कार्ययोजना, संस्कारयुक्त शिक्षा एवं विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में आचार्यों की भूमिका पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया।