कोटा में होगी ‘शादी में जरूर आना पार्ट-2’ और इस फिल्म की शूटिंग, इन लोकेशंस को देखकर हैरत में पड़ गए जाने-माने फिल्म प्रोड्यूसर बच्चन

Upcoming Film Shooting In Rajasthan: कोटा वास्तव में कमाल का है। मेरी दृष्टि से कोटा की टेग लाइन यही होनी चाहिए। दो दिवसीय कोटा प्रवास पर आए बॉलीवुड फिल्म निर्माता विनोद बच्चन ने यह बात कही। झालावाड़ रोड स्थित सिटी पार्क में रविवार शाम को विजिट के दौरान उन्होंने कहा कि यह समझ नहीं आ रहा कि अब तक कोटा फिल्मकारों की निगाहों में क्यों नहीं आया।