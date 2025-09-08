कोटा में होगी ‘शादी में जरूर आना पार्ट-2’ और इस फिल्म की शूटिंग, इन लोकेशंस को देखकर हैरत में पड़ गए जाने-माने फिल्म प्रोड्यूसर बच्चन

Upcoming Film Shooting In Rajasthan: कोटा वास्तव में कमाल का है। मेरी दृष्टि से कोटा की टेग लाइन यही होनी चाहिए। दो दिवसीय कोटा प्रवास पर आए बॉलीवुड फिल्म निर्माता विनोद बच्चन ने यह बात कही। झालावाड़ रोड स्थित सिटी पार्क में रविवार शाम को विजिट के दौरान उन्होंने कहा कि यह समझ नहीं आ रहा कि अब तक कोटा फिल्मकारों की निगाहों में क्यों नहीं आया।
वे देश-विदेश में घूमे हैं, कई शहरों को देखा है, लेकिन कोटा जैसा वंडर शहर नहीं देखा। वे कोटा में जल्द ही फिल्मों की शूटिंग करेंगे। दो फिल्में यहां शूट करने की योजना है। इसके लिए जल्द शेड्यूल फिक्स करेंगे।
बच्चन ने कहा कि कोटा की लोकेशंस को देखते हुए शादी में जरूर आना-पार्ट टू और चंबल का सौन्दर्य देखते हुए डकैत की लव स्टोरी दस्यु सुंदरी मुन्नी मिश्रा की शूटिंग करेंगे। फिल्मों को इस तरह से शूट करेंगे, जैसे इंटरनेशनल स्तर पर फिल्मों में शूट किए जाते हैं।
कोटा-बूंदी को देखा तो वे लोकेशन्स देखकर आश्चर्य में पड़ गए। यहां 500-1000 साल पुराने महल, हवेलियां, जल-जीव-जंगल सब कुछ है। गराडिया महादेव, रिवरफ्रंट, कोटा का गढ़ पैलेस, बूंदी का जेत सागर, सुख महल समेत अन्य कई लोकेशन्स देखी हैं।
इन्हे देखने के बाद समझ में नहीं आया कि आखिर इतना कुछ होने के बादजूद कोटा पीछे क्यों रहा गया। कमियां तो सब जगह होती हैं, लेकिन वे बड़ा इश्यू नहीं होती। एयरपोर्ट की कमी जरूर है। अब यहां एयरपोर्ट बन रहा है तो यह अच्छा है।
बोले-फिल्मकार, कलाकार के लिए उसका हर काम दिल के करीब होता है। तनु वेड्स मनु, जिला गाजियाबाद, गिन्नी वेड्स सन्नी, शादी में जरूरी आना लोगों को बेहद पसंद आई। अब हाल ही गिन्नी वेड्स सनी टू कम्प्लीट की है। जल्द ही सिनेमा हॉल में आएगी।
उन्हें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा था कि आप देश-विदेश में फिल्में बनाते हो तो एक बार कोटा क्यों नहीं आते। जब भी समय मिले एक बार जरूर आइए। वे भी खुद अपनी आंखों से कोटा देखना चाहते थे। वे चाहते हैं कि देश के अन्य प्रोड्यूसर भी कोटा आएं।
उन्होंने रविवार शाम सिटी पार्क देखा। पार्क की खूबसूरती को सराहा। लोकसभा अध्यक्ष के ओएसडी राजेश गोयल, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा डिवीजन के संभागीय अध्यक्ष अशोक माहेश्वरी व अनिल मूंदड़ा बच्चन के साथ रहे।