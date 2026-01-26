26 जनवरी 2026,

सोमवार

कोटा

कोटा में सवा करोड़ का सोना पार: जिस नए कारीगर को दिया काम, वही तिजोरी साफ कर हुआ फरार

कोटा शहर के महावीर नगर थाना क्षेत्र में सोने-चांदी के एक बड़े व्यापारी के यहां से सवा करोड़ रुपए की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

kamlesh sharma

Jan 26, 2026

फोटो: सीसीटीवी फुटेज का स्क्रीनशॉट

कोटा। शहर के महावीर नगर थाना क्षेत्र में सोने-चांदी के एक बड़े व्यापारी के यहां से सवा करोड़ रुपए की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि यह चोरी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि कुछ दिन पहले ही काम पर रखे गए कारीगर ने ही अंजाम दी है। आरोपी कारखाने की चाबी चुराकर तिजोरी में रखा करीब 761 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया। घटना की रिपोर्ट महावीर नगर थाने में दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है।

नया कारीगर ही निकला चोर

पीड़ित व्यापारी कपिल सोनी, स्वर्ण रजत मार्केट व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि उनकी दुकान स्वर्ण रजत मार्केट में है, जबकि आभूषण बनाने का कारखाना महावीर नगर द्वितीय में स्थित है। कुछ दिन पहले ही इमरान नामक एक कारीगर को काम पर रखा था। कारखाने में इसके अलावा करीब 20 अन्य कारीगर और स्टाफ भी कार्यरत हैं।

मौका मिलते ही उड़ाया सोना

रविवार को कारखाना बंद था। इसी दौरान रात करीब 8:30 बजे आरोपी इमरान ने मौका पाकर कारखाने की चाबी चुरा ली और तिजोरी में रखे 761 ग्राम सोने को लेकर फरार हो गया। चोरी किए गए सोने में सोने की बट्टियां और तैयार जेवरात शामिल थे, जिनकी कीमत सवा करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है।

तिजोरी खुली तो उड़ गए होश

कपिल सोनी ने बताया कि घटना उस समय हुई जब मैनेजर खाना खाने के लिए बाहर गया हुआ था। रात करीब 10 बजे तक जब इमरान वापस नहीं आया, तब स्टाफ को शक हुआ। इसके बाद तिजोरी की जांच की गई, जिसमें सोना गायब मिला। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आरोपी की पहचान इमरान के रूप में हुई है, हालांकि यह नाम बदला हुआ भी हो सकता है। आरोपी ने जो आधार कार्ड दिया था, उसकी सत्यता की भी जांच की जा रही है। पूरी घटना कारखाने में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करने की बात कही जा रही है।



Hindi News / Rajasthan / Kota / कोटा में सवा करोड़ का सोना पार: जिस नए कारीगर को दिया काम, वही तिजोरी साफ कर हुआ फरार

