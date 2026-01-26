कोटा में सवा करोड़ का सोना पार: जिस नए कारीगर को दिया काम, वही तिजोरी साफ कर हुआ फरार

कोटा। शहर के महावीर नगर थाना क्षेत्र में सोने-चांदी के एक बड़े व्यापारी के यहां से सवा करोड़ रुपए की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि यह चोरी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि कुछ दिन पहले ही काम पर रखे गए कारीगर ने ही अंजाम दी है। आरोपी कारखाने की चाबी चुराकर तिजोरी में रखा करीब 761 ग्राम सोना लेकर फरार हो गया। घटना की रिपोर्ट महावीर नगर थाने में दर्ज कर ली गई है और पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है।