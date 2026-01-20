बिना टिकट यात्रा पर सख्ती: 9 महीने में पकड़े 3 लाख यात्री, किराया और जुर्माने के रूप में की 20.02 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली

फोटो: पत्रिका
मंडल रेल प्रबंधक के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक के निर्देशानुसार पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में बिना टिकट एवं अनियमित टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों के विरुद्ध निरंतर सघन टिकट जांच अभियान चलाए जा रहे हैं।
चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अप्रैल से दिसंबर 2025 तक नौ माह की अवधि में कोटा मंडल के टिकट जांच कर्मचारियों की ओर से बिना टिकट, अनबुक्ड लगेज तथा अनियमित टिकट के कुल लगभग तीन लाख प्रकरण पकड़े गए। इन मामलों में यात्रियों से अतिरिक्त किराया एवं जुर्माने के रूप में 20 करोड़ 02 लाख रुपए वसूले गए। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष की तुलना में इस प्रकार के मामलों में 7.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि टिकट जांच अभियानों का उद्देश्य केवल राजस्व संरक्षण नहीं है, बल्कि यात्रियों को नियमों के प्रति जागरूक करना तथा ईमानदारी से टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को सुरक्षित एवं बेहतर यात्रा सुविधा उपलब्ध कराना है।
यात्रियों में अनुशासन सुनिश्चित करने तथा बिना टिकट यात्रा एवं अवैध वेंडिंग पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल द्वारा कोटा–रामगंजमंडी–भवानीमंडी रेल खंड पर सघन टिकट जाँच अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान बिना टिकट यात्रा, अनियमित टिकट तथा अवैध वेंडिंग से जुड़े कुल 188 प्रकरणों में नियमानुसार कार्रवाई करते हुए किराया एवं जुर्माने के रूप में ₹53,570 की वसूली की गई।
जांच कार्यवाही के अंतर्गत रामगंजमंडी एवं भवानीमंडी रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्मों की भी सघन जांच की गई, ताकि यात्रियों को सुव्यवस्थित एवं निष्पक्ष यात्रा वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।
इस अभियान में टिकट जांच दल के रूप में मुख्य टिकट निरीक्षक लक्ष्मीकांत मीना, उप मुख्य टिकट निरीक्षक दीपक शर्मा, वाणिज्य लिपिक-सह-टिकट संग्राहक विष्णु कुमारी, हेमेंद्र मीना, उमेश कुमार, रेलवे सुरक्षा बल के हेड कांस्टेबल नरेन्द्र चोपड़ा तथा कांस्टेबल गोपी सहाय मीना शामिल रहे।
रेल प्रशासन यात्रियों से अपील करता है कि वे रेल यात्रा के दौरान वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें तथा नियमों का पालन करें। यात्रियों की सुरक्षित एवं सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कोटा मंडल में इस प्रकार के सघन टिकट जाँच अभियान आगे भी निरंतर जारी रखे जाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग