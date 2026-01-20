बिना टिकट यात्रा पर सख्ती: 9 महीने में पकड़े 3 लाख यात्री, किराया और जुर्माने के रूप में की 20.02 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान अप्रैल से दिसंबर 2025 तक नौ माह की अवधि में कोटा मंडल के टिकट जांच कर्मचारियों की ओर से बिना टिकट, अनबुक्ड लगेज तथा अनियमित टिकट के कुल लगभग तीन लाख प्रकरण पकड़े गए। इन मामलों में यात्रियों से अतिरिक्त किराया एवं जुर्माने के रूप में 20 करोड़ 02 लाख रुपए वसूले गए। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष की तुलना में इस प्रकार के मामलों में 7.11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।