Rajasthan: खतरनाक स्टंट करते एसयूवी पलटी, बाल-बाल बचे युवक, वीडियो वायरल

कोटा। कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र के बेंचमार्क इलाके में एसयूवी गाड़ी से खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आया है। इसमें खुले मैदान में कुछ युवक तेज रफ्तार गाड़ी को घुमाते हुए स्टंट करते नजर आए। इसी दौरान गाड़ी अचानक असंतुलित होकर पलट गई। हादसे के वक्त गाड़ी में तीन से चार युवक सवार थे, जो किसी तरह बाहर निकल आए। गनीमत रही कि इस घटना में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ।
घटना का वीडियो मौके से गुजर रहे एक व्यक्ति ने बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद कुन्हाड़ी थाना सीआइ अरविंद भारद्वाज ने मामले की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि यह घटना हाल ही की है और बेंचमार्क इलाके की है, जहां बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले कोचिंग स्टूडेंट रहते हैं।
पुलिस ने स्टंट करने वाले वाहन को जब्त कर लिया है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि यह गाड़ी एक युवक के दोस्त की थी। फिलहाल पुलिस वाहन मालिक और स्टंट करने वाले युवकों की पहचान कर रही है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस तरह की खतरनाक गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।