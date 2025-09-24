Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोटा

Rajasthan: खतरनाक स्टंट करते एसयूवी पलटी, बाल-बाल बचे युवक, वीडियो वायरल

कोटा में कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र के बेंचमार्क इलाके में एसयूवी गाड़ी से खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आया है। इसमें खुले मैदान में कुछ युवक तेज रफ्तार गाड़ी को घुमाते हुए स्टंट करते नजर आए।

कोटा

kamlesh sharma

Sep 24, 2025

kota SUV overturned
Play video
फोटो-वायरल वीडियो स्क्रीनशॉर्ट

कोटा। कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र के बेंचमार्क इलाके में एसयूवी गाड़ी से खतरनाक स्टंट का वीडियो सामने आया है। इसमें खुले मैदान में कुछ युवक तेज रफ्तार गाड़ी को घुमाते हुए स्टंट करते नजर आए। इसी दौरान गाड़ी अचानक असंतुलित होकर पलट गई। हादसे के वक्त गाड़ी में तीन से चार युवक सवार थे, जो किसी तरह बाहर निकल आए। गनीमत रही कि इस घटना में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

घटना का वीडियो मौके से गुजर रहे एक व्यक्ति ने बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद कुन्हाड़ी थाना सीआइ अरविंद भारद्वाज ने मामले की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि यह घटना हाल ही की है और बेंचमार्क इलाके की है, जहां बड़ी संख्या में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले कोचिंग स्टूडेंट रहते हैं।

ये भी पढ़ें

Jaipur: ई-रिक्शा से स्टंट… बोला इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स बढ़ा रहा, पुलिस ने किया गिरफ्तार
जयपुर
Stunt with e-rickshaw in Jaipur

पुलिस ने जब्त की गाड़ी

पुलिस ने स्टंट करने वाले वाहन को जब्त कर लिया है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि यह गाड़ी एक युवक के दोस्त की थी। फिलहाल पुलिस वाहन मालिक और स्टंट करने वाले युवकों की पहचान कर रही है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस तरह की खतरनाक गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 08:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan: खतरनाक स्टंट करते एसयूवी पलटी, बाल-बाल बचे युवक, वीडियो वायरल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.