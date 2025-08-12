​शिक्षा नगरी कोटा को ग्रीन बनाने का जज्बा, एक ही दिन में लगा दिए 525 पौधे

वाइल्डलाइफ डिवीजन कोटा और कोटा ग्रीन कम्युनिटी के संयुक्त तत्वावधान में यशोदा केसर वाटिका, अभेड़ा जैविक उद्यान परिसर में रविवार को 201 पौधे लगाए। अर्थशास्त्री डॉ. गोपाल सिंह नरूका के संयोजन में माता-पिता की स्मृति में पौधरोपण किया। आयोजक प्रणव राज सिंह खींची ने बताया कि सभी ने पर्यावरण संरक्षण व हरित विकास का संकल्प लिया। विशिष्ट अतिथि डीसीएफ अनुराग भटनागर ने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता बताई। मुख्य अतिथि भावना शर्मा ने कहा कि युवा पौधरोपण के कार्यों में सहभागिता निभाए। अध्यक्षता करते हुए समाजसेवी लीना भटनागर ने कहा कि पौधरोपण धरती के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। डॉ. गोपाल सिंह नरूका, लघु उद्योग काउंसिल कोटा के अध्यक्ष एल.सी. बाहेती, डॉ. आर.सी. साहनी, यज्ञदत्त हाड़ा, वीर राघवाचार्य, हेमंत छाबड़िया, डॉ. एल.एन. शर्मा, गिरीश त्रिपाठी, डॉ. सुधींद्र श्रृंगी अन्य लोग मौजूद रहे। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का सम्मान भी किया गया।