राजस्थान में इस महीने चौथी बार धमकी, अब कोटा कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, परिसर करवाया खाली, सर्च में जुटे सेना के जवान

बता दें कि राजस्थान में इस महीने चौथी बार धमकी मिली है। इससे पहले 3 दिसंबर को जयपुर कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। 4 दिसंबर को अजमेर कलक्ट्रेट और गरीब नवाज की दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी का ई-मेल मिला था। 5 दिसंबर को जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हालांकि, कहीं पर भी विस्फोटक नहीं मिला था।