राजस्थान में इस महीने चौथी बार धमकी, अब कोटा कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, परिसर करवाया खाली, सर्च में जुटे सेना के जवान

बम की धमकी के बाद पहुंची सेना। फोटो: पत्रिका
कोटा। राजस्थान हाईकोर्ट के बाद अब कोटा में कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कोटा कलक्ट्रेट में सोमवार सुबह एक धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे। आनन-फानन में कलक्ट्रेट परिसर को खाली कराया गया। फिलहाल, तलाशी अभियान जारी है।
जानकारी के अनुसार कोटा कलक्टर की ऑफिशियल आईडी पर सुबह धमकी का ईमेल आया। इसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को सूचित किया गया। बम की खबर के बाद बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वॉड, पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे। चप्पे-चप्पे की तलाशी ली जा रही है। अभी तक विस्फोटक या अन्य कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली हैंं।
बता दें कि राजस्थान में इस महीने चौथी बार धमकी मिली है। इससे पहले 3 दिसंबर को जयपुर कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। 4 दिसंबर को अजमेर कलक्ट्रेट और गरीब नवाज की दरगाह को बम से उड़ाने की धमकी का ई-मेल मिला था। 5 दिसंबर को जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हालांकि, कहीं पर भी विस्फोटक नहीं मिला था।
धमकी मामले पर गृह विभाग का कहना है कि ई-मेल उन वीपीएन के माध्यम से आया था जो उन देशों से लिंक हैं जिनके साथ भारत की संधि नहीं है। इस वजह से उन वीपीएन तक पहुंचने में कठिनाई आ रही है और केंद्र सरकार स्तर पर इस परेशानी के समाधान के प्रयास चल रहे हैं।
