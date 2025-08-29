अगले 90 मिनट के लिए राजस्थान के इन 5 जिलों में आई ‘झमाझम बारिश’ की चेतावनी, 30 KMPH की स्पीड से चलेगी तेज हवाएं

Monsoon Forecast: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है। साथ ही अगले 90 मिनट के लिए जयपुर, अजमेर, पाली, नागौर, भरतपुर जिलों और इनके आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं के चलने की संभावना भी जताई है।