अगले 90 मिनट के लिए राजस्थान के इन 5 जिलों में आई ‘झमाझम बारिश’ की चेतावनी, 30 KMPH की स्पीड से चलेगी तेज हवाएं

Monsoon Forecast: राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भारी बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है। साथ ही अगले 90 मिनट के लिए जयपुर, अजमेर, पाली, नागौर, भरतपुर जिलों और इनके आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने और 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं के चलने की संभावना भी जताई है।
मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी ओडिशा और छत्तीसगढ़ के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र राजस्थान के मौसम को प्रभावित कर रहा है। इस सिस्टम के असर से राजस्थान के कई इलाकों में बादलों की सक्रियता बनी हुई है। विशेषकर दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में आगामी दिनों में बरसात की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है।
पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी 29 से 31 अगस्त के बीच तेज़ बारिश के आसार हैं। सितंबर की शुरुआत में भी अधिकांश भागों में बारिश जारी रहने की संभावना बनी हुई है।
अजमेर में अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23.8 डिग्री दर्ज किया गया। हवा की गति 2 किमी प्रति घंटा रही। बादल छाए रहने और बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं वायु गुणवत्ता की बात करें तो गुलाबबाड़ी, कल्याणीपुरा और मेयो कॉलेज रोड पर प्रदूषण स्तर मध्यम श्रेणी में रहा। AQI 110 से 120 के बीच दर्ज किया गया।