NDA-NA एंट्रेंस एग्जाम 2025 के परिणाम घोषित, 61.44% के साथ देश में अव्वल रहे वैभव कुमार

परीक्षा का कुल अंक 1800 है और अंतिम सफल उम्मीदवार ने 699 अंक अर्जित किए। 735 सफल उम्मीदवारों में केवल 103 उम्मीदवारों ने ही 50% से अधिक अंक हासिल किए यानी केवल 14% उम्मीदवारों ने ही 50% से अधिक अंक प्राप्त किए।

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 22, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

NDA-NA Entrance Exam 2025 Result: यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन की ओर से 13 अप्रेल 2025 को आयोजित नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी प्रवेश परीक्षा-1 के परिणाम हाल ही में घोषित किए गए हैं। परीक्षा में कुल 735 उम्मीदवार सफल हुए हैं। मेरिट सूची के अंतिम स्थान पर रहे उम्मीदवार ने मात्र 38.83% अंक प्राप्त किए।

परीक्षा का कुल अंक 1800 है और अंतिम सफल उम्मीदवार ने 699 अंक अर्जित किए। 735 सफल उम्मीदवारों में केवल 103 उम्मीदवारों ने ही 50% से अधिक अंक हासिल किए यानी केवल 14% उम्मीदवारों ने ही 50% से अधिक अंक प्राप्त किए। शेष 86% उम्मीदवारों के अंक 50% या उससे कम हैं।

एजूकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने कहा कि इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि यदि सफलता के अंकगणित को समझ लिया जाए तो तैयारी सही दिशा में होने पर सफलता आसान है। उन्होंने यह भी बताया कि इन सभी सफल उम्मीदवारों को एनडीए के 155वें और इंडियन नेवल अकेडमी के 117वें पाठ्यक्रम-बैच में प्रवेश मिलेगा। सफल उम्मीदवार अब देश की रक्षा सेवाओं में अपनी सेवाएं देने की ओर अग्रसर होंगे।

देशभर के टॉपर्स


  1. ऑल इंडिया रैंक-1: वैभव कुमार
    लिखित परीक्षा: 583/900
    एसएसबी इंटरव्यू: 523/900
    कुल अंक: 1106/1800 (61.44%)




  2. ऑल इंडिया रैंक-2: दीपांशु
    लिखित परीक्षा: 522/900
    एसएसबी इंटरव्यू: 565/900
    कुल अंक: 1087/1800 (60.38%)




  3. ऑल इंडिया रैंक-3: अभिषेक कुमार
    लिखित परीक्षा: 506/900
    एसएसबी इंटरव्यू: 560/900
    कुल अंक: 1066/1800 (59.22%)

