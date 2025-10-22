NDA-NA एंट्रेंस एग्जाम 2025 के परिणाम घोषित, 61.44% के साथ देश में अव्वल रहे वैभव कुमार

एजूकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने कहा कि इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि यदि सफलता के अंकगणित को समझ लिया जाए तो तैयारी सही दिशा में होने पर सफलता आसान है। उन्होंने यह भी बताया कि इन सभी सफल उम्मीदवारों को एनडीए के 155वें और इंडियन नेवल अकेडमी के 117वें पाठ्यक्रम-बैच में प्रवेश मिलेगा। सफल उम्मीदवार अब देश की रक्षा सेवाओं में अपनी सेवाएं देने की ओर अग्रसर होंगे।