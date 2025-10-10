PKC-ERCP: नीचे नदी, ऊपर दौड़ेंगे वाहन, 1800 करोड़ रुपए की लागत से 22KM लंबी कैनाल और 2.28KM लंबा एक्वाडक्ट होगा तैयार

इस पैकेज में 22 किलोमीटर लंबी फीडर कैनाल का निर्माण किया जा रहा है, जो नवनेरा बैराज से मेज नदी तक पानी ले जाएगी। चीफ इंजीनियर सोलंकी ने बताया कि चंबल नदी को पार करने के लिए 2.280 किलोमीटर लंबा यह एक्वाडक्ट बनाया जा रहा है। इसकी कुल लागत लगभग 1800 करोड़ रुपए है, जिसमें से अकेले एक्वाडक्ट की लागत 1500 करोड़ है। चंबल की दाईं मुख्य नहर की क्षमता 6000 क्यूसेक है, जबकि यह नया एक्वाडक्ट 8800 क्यूसेक पानी पार करवाने में सक्षम होगा।