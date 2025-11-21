राजस्थान के 8th क्लास के बच्चों ने 1500 रुपए में बना दी डिजिटल राइफल, बिना खर्च के वर्चुअली बता देगी कितना सटीक है निशाना

वर्चुअल राइफल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चार मॉडल और तीन टीचिंग एड में शुमार किया गया। मॉडल 10 से 13 दिसंबर तक मुंबई स्थित नेहरू विज्ञान केंद्र में होने वाले पश्चिम भारत विज्ञान मेले में राजस्थान की ओर से भाग लेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहायक निदेशक राजेन्द्र सिंह ने कहा कि दोनों स्टूडेंट ने शानदार वर्चुअली राइफल बनाई है। मुंबई में आयोजित होने वाले पश्चिम भारत विज्ञान मेले में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे।