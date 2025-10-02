Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

अनूठी परंपरा: राजस्थान में यहां रावण को पैरों से रौंदकर मारते हैं पहलवान, बच्चे कुश्ती खेलकर मिट्टी में मिला देते हैं रावण का अहंकार

दशहरा पर शाम को दशहरा मैदान में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होता है तो सुबह किशोरपुरा और नांता क्षेत्र में जेठियों के अखाड़ों में पैरों तले मिट्टी रावण को रौंदकर मारने की अनूठी परंपरा निभाई जाती है।

3 min read

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 02, 2025

फोटो: पत्रिका

Kota Ravan Unique Tradition: शिक्षा नगरी कोटा का दशहरा देश-दुनिया में प्रसिद्ध है। विजयादशमी पर रावण पुतला वर्ल्ड रिकार्ड बनाने जा रहा है। इसके अलावा अखाड़ों में रावण को मारने की अनूठी परंपरा भी कोटा में निभाई जाती है।

दशहरा पर शाम को दशहरा मैदान में रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन होता है तो सुबह किशोरपुरा और नांता क्षेत्र में जेठियों के अखाड़ों में पैरों तले मिट्टी रावण को रौंदकर मारने की अनूठी परंपरा निभाई जाती है। इस दौरान समाज के युवाओं में उत्साह देखते ही बनता है।

किशोरपुरा स्थित जेठी समाज का अखाड़ा कोटा रियासत के तत्कालीन शासक महाराव उम्मेद सिंह द्वितीय द्वारा 1850 के आसपास समाज को भेंटस्वरूप प्रदान किया गया था। यह अखाड़ा न केवल पहलवानी के लिए जाना जाता है, बल्कि समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का भी केन्द्र बना हुआ है।

नांता समाज के अध्यक्ष सोहन जेठी और किशोरपुरा समाज के सुनील जेठी बताते हैं कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। इसके पीछे लंबी कहानी है, बस इतना जरूर है कि जेठी समाज की पहचान पहलवानों के रूप में है। समाज के लोग मूलत: गुजरात निवासी हैं और आराध्य लिंबजा माता हैं। देवी के समक्ष दानव रावण का मान मर्दन किया जाता है।

ऐसे बनाते हैं रावण

नवरात्र से पहले अखाड़े की मिट्टी को एकत्रित कर प्रतीकात्मक रूप से रावण को आकार दिया जाता है। पहले नवरात्र पर अखाड़ों में देवी की पूजा-अर्चना व घट स्थापना की जाती है। ज्वारे उगाए जाते हैं। इसके बाद मंदिर के पट बंद कर देते हैं। अखाड़े की खिड़की से ही देवी दर्शन करते हैं, लेकिन नवरात्र के आयोजनों की धूम अखाड़े पर रहती है। नवरात्र में रात को गरबा कर माता की आराधना करते हैं।

देखते ही बनता उत्साह

दशमी पर समाज के लोग अखाड़े पर माताजी, हनुमानजी की पूजा-अर्चना करते हैं, फिर घंटी, झालर और नगाड़ों की थाप के साथ रावण से युद्ध के लिए बच्चे अखाड़े में उतरते हैं और रावण को पैरों तले रौंदकर मार देते हैं। जय श्रीराम के घोष करते हुए रावण का मान का मर्दन कर देते हैं। सोहन बताते हैं कि यह प्रतीकात्मक रूप से रावण का वध करने की परंपरा है लेकिन असल में अंहकारी कितना भी महान और बड़ा क्यों न हो, आखिर में नष्ट होकर मिट्टी में ही मिल जाना होता है। रावण वध के मूल में यही संदेश है। इसके बाद उसी अखाड़े में पारंपरिक कुश्ती का आयोजन होता है, जिसमें समाज के युवा अपनी कला और परंपरा का प्रदर्शन करते हैं।

खुशहाली के प्रतीक ज्वारे

रावण वध से पहले ज्वारों को निकालकर श्रद्धालुओं में वितरित करते हैं। अच्छे ज्वारे होना खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। समाज के पदाधिकारी के अनुसार, नांता स्थित जेठी समाज के अखाड़े में गुरुवार सुबह 9 बजे तथा किशोरपुरा स्थित अखाड़े में दोपहर 3 बजे रावण के पुतले का वध किया जाएगा। समाज के पहलवान पूजा-अर्चना के बाद पैरों तले रौंदकर रावण को मारेंगे।

ये भी पढ़ें

Jaipur Rain Alert: दशहरे पर भी होगी बूंदाबांदी, बारिश के कारण कई जगहों पर रावण दहन कार्यक्रम रद्द, रामलीला मैदान में 8:30 बजे का समय
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Oct 2025 02:57 pm

Published on:

02 Oct 2025 02:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / अनूठी परंपरा: राजस्थान में यहां रावण को पैरों से रौंदकर मारते हैं पहलवान, बच्चे कुश्ती खेलकर मिट्टी में मिला देते हैं रावण का अहंकार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Firing: दौड़ा-दौड़ा कर पीटा फिर शराब व्यापारी को मारी गोली, बाइक पर पहुंचे थे हमलावर, देखें CCTV फुटेज

कोटा

जयपुर में पहली बार होगा 51 फीट के गोकाष्ठ रावण का दहन, राजस्थान पत्रिका के बैनर तले 3 जगहों पर आयोजित होगा दशहरा मेला

कोटा

फिर करवट लेगा मौसम: राजस्थान में आ गई ‘भारी बारिश’ की चेतावनी, अक्टूबर में इस तारीख तक झमाझम बरसेंगे बादल

Heavy Rain Alert
कोटा

राजस्थान में यहां जलेगा दुनिया का सबसे ऊंचा रावण, 222 फीट की ऊंचाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी देखने आएगी राष्ट्रीय दशहरा मेला

कोटा

‘पर्ची कटवाने के बाद भी इलाज नहीं…तड़प-तड़प कर मर गई मेरी पत्नी’, MBS हॉस्पिटल के गेट पर तोड़ा दम, लाश के पास बैठकर रोता रहा लकवाग्रस्त पति

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.