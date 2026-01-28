कोटा में हंगामा, होटल से नशे में बाहर निकले युवक-युवतियों ने मचाया उत्पात, बुलानी पड़ी पुलिस

फोटो: पत्रिका
Kota Late-Night Commotion: कोटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक होटल में जमकर हंगामा हुआ। नशे की हालत में तीन युवक और दो युवतियों ने होटल के बाहर उत्पात मचाया, फूड डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट की और बीच-बचाव करने आए राहगीरों पर शराब की बोतलें फेंकी। हालात बिगड़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी आरोपियों को डिटेन कर थाने ले गई।
मामले में दोनों प्रमुख आरोपियों सहित सभी को शांतिभंग की धाराओं में गिरफ्तार कर पाबंद किया गया है। प्रशिक्षु आइपीएस सिद्धांत श्रीवास्तव ने बताया कि घटना मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित आरोग्य होटल की है। सोमवार रात होटल में ठहरे युवक-युवतियां नशे में बाहर निकले और अचानक हंगामा शुरू कर दिया। रात करीब 10 बजे होटल के बाहर शोर-शराबे और मारपीट की सूचना मिलने पर पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया।
प्रत्यक्षदर्शी बुजुर्ग गौतम चंद ने बताया कि वे मेडिकल कॉलेज के बाहर होटल के पास बैठे हुए थे। इसी दौरान होटल के बाहर एक युवक और युवती एक फूड डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट कर रहे थे। डिलीवरी बॉय के साथ बेरहमी से मारपीट की जा रही थी। जब उन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो आरोपी युवक-युवती उनके साथ भी अभद्रता करने लगे और मारपीट शुरू कर दी।
स्थिति उस समय और गंभीर हो गई जब अन्य लोग भी बचाने पहुंचे। होटल में मौजूद युवक-युवतियों ने गालियां देते हुए शराब की बोतलें फेंकनी शुरू कर दीं। बोतलें सड़क पर गिरने से अफरा-तफरी मच गई और कई लोग बाल-बाल बचे। कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ।
प्रशिक्षु आईपीएस सिद्धांत श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना पर कोटा के महावीर नगर थाने से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया। दो युवक व तीन युवतियों को डिटेन कर थाने लाया गया। प्रारंभिक जांच में नशे में उत्पात और सार्वजनिक शांति भंग करने की पुष्टि होने पर आरोपियों को शांतिभंग की धाराओं में गिरफ्तार कर पाबंद किया गया है।
घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों ने होटल के बाहर नारेबाजी कर होटल को सीज करने की मांग की। आरोप लगाया गया कि होटल में गलत गतिविधियां हो रही हैं और ड्राई डे के बावजूद शराब परोसी जा रही थी। पुलिस होटल संचालन और शराब परोसने के आरोपों की भी जांच कर रही है।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग