Kota: पलटी स्कूल के बच्चों से भरी वैन, ड्राइवर की हालत गंभीर, 6 से ज्यादा बच्चे घायल

Rajasthan Road Accident: कोटा जिले के सांगोद उपखंड क्षेत्र में 15 अगस्त के दिन एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जिसमें स्कूली बच्चों से भरी वैन सामने से आ रही तेज रफ्तार कार से टकरा गई और पलट गई। हादसे में वैन में सवार आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हो हुए और चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना सांगोद के जोलपा मार्ग पर खेराई बीड़ के पास की है। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और और सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।