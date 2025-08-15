Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Kota: पलटी स्कूल के बच्चों से भरी वैन, ड्राइवर की हालत गंभीर, 6 से ज्यादा बच्चे घायल

School Van Overturned: हादसे में वैन में सवार कई बच्चों को हल्की और गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों की मदद से सभी घायलों को सांगोद के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया।

कोटा

Akshita Deora

Aug 15, 2025

अस्पताल में भर्ती ड्राइवर (फोटो: पत्रिका)

Rajasthan Road Accident: कोटा जिले के सांगोद उपखंड क्षेत्र में 15 अगस्त के दिन एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। जिसमें स्कूली बच्चों से भरी वैन सामने से आ रही तेज रफ्तार कार से टकरा गई और पलट गई। हादसे में वैन में सवार आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हो हुए और चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना सांगोद के जोलपा मार्ग पर खेराई बीड़ के पास की है। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और और सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

चतरपुरा गांव जा रही थी वैन

दरअसल वैन एक प्राइवेट स्कूल के बच्चों को लेकर स्कूल से चतरपुरा गांव की ओर जा रही थी। वैन में कई बच्चे सवार थे। तभी अचानक खेराई बीड़ के पास एक तेज रफ्तार कार ने सामने से वैन को जोरदार टक्कर मार दी जिससे वैन असंतुलित होकर पलट गई।

ड्राइवर की हालत गंभीर

हादसे में वैन में सवार कई बच्चों को हल्की और गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों की मदद से सभी घायलों को सांगोद के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। वैन चालक की हालत गंभीर होने के कारण उसे प्राथमिक उपचार के बाद कोटा रेफर कर दिया गया।

मौके पर पहुंचे अधिकारी

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी अस्पताल पहुंचे और बच्चों की स्थिति की जानकारी ली। अस्पताल में अभिभावकों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।

Published on:

15 Aug 2025 01:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: पलटी स्कूल के बच्चों से भरी वैन, ड्राइवर की हालत गंभीर, 6 से ज्यादा बच्चे घायल

