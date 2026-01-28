UGC कानून के खिलाफ आज राजस्थान में यहां होगा विरोध प्रदर्शन, जानें क्या है ये नया नियम?

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने जनवरी 2026 में 'उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम, 2026' लागू किए हैं। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग, दिव्यांगता और पृष्ठभूमि के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना है। नए नियमों के अनुसार, हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में समान अवसर केंद्र (EOC) और इक्विटी कमिटी बनाना अनिवार्य होगा।