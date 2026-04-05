Weather News : अंधड़ और बारिश के साथ ओलों से सफेद हुई सड़कें

लाखेरी, खटकड़ व बड़ाखेड़ा में कुछ देर के लिए ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई। बूंदी शहर में करीब तीन बजे बारिश होने से सड़कों पर पानी बह निकला। झालावाड़ जिले में सुबह से मौसम साफ रहा, लेकिन शाम 4 बजे झालावाड़ में कुछ देर बारिश हुई। बारां जिले में करीब 15 मिनट तक तेज हवा और बारिश से मंडी में रखी किसानों व व्यापारियों की कृषि जिंसें भीग गईं। किशनगंज क्षेत्र के आंकोदिया गांव के आसपास तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हुई। यहां चने के आकार के ओले गिरे।