कोटा

Rajasthan Weather: बन गया ‘वेल मार्क लो प्रेशर’ एरिया, मौसम विभाग ने दे दी 4 दिन अतिभारी बारिश की चेतावनी

Rain Alert: आगामी 3-4 दिन पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी भागों के कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर संभाग के कई जिलों में मध्यम से भारी व कहीं-कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है।

कोटा

Akshita Deora

Sep 04, 2025

फोटो: पत्रिका

Well Mark Low Pressure Formed: राजस्थान के कई हिस्सों में अगले चार दिन भारी से अतिभारी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम केन्द्र के अनुसार उत्तरी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र तीव्र होकर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन गया है।

इसके आगामी 24 घंटों में उड़ीसा, एमपी की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। इसके असर से आगामी 3-4 दिन पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी भागों के कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जयपुर संभाग के कई जिलों में मध्यम से भारी व कहीं-कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है इसलिए कई जिलों में IMD ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है।

फोटो: पत्रिका

दरा घाटी में पहाड़ों से हुआ भूस्खलन

राजस्थान के पूर्वी जिलों में बुधवार को बारिश का दौर जारी रहा। जयपुर, कोटा, सीकर, भरतपुर और अजमेर सहित कई जिलों में सुबह से ही बारिश शुरू हुई जो देर शाम तक चली। जयपुर में दो इंच बारिश हुई लेकिन दोपहर बाद धूप भी खिली। वहीं कोटा की दरा घाटी में पहाड़ों से हुए भूस्खलन के कारण बड़े-बड़े पत्थर पटरियों पर आ गिरे। इस कारण दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग करीब पांच घंटे बाधित रहा। इस दौरान करीब आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें लेट हुई। वहीं दरा गांव के बारसाती नाले में उफान आने से राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर नौ घंटे यातायात अवरुद्ध रहा।

आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत

झालावाड़, मनोहरथाना क्षेत्र के मोग्याबेह भीलान गांव में बुधवार को मूसलाधार बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से पिंकी बाई [25] पत्नी बबलू, सिंह की मौत हो गई। गांव की 8-10 महिलाएं बुधवार दोपहर खेत में चारा काटने गई थी। लौटते समय बिजली गिरी। झालावाड़ जिले में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है।

फोटो: पत्रिका

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan Weather: बन गया ‘वेल मार्क लो प्रेशर’ एरिया, मौसम विभाग ने दे दी 4 दिन अतिभारी बारिश की चेतावनी

