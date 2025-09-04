Rajasthan Weather: बन गया ‘वेल मार्क लो प्रेशर’ एरिया, मौसम विभाग ने दे दी 4 दिन अतिभारी बारिश की चेतावनी

राजस्थान के पूर्वी जिलों में बुधवार को बारिश का दौर जारी रहा। जयपुर, कोटा, सीकर, भरतपुर और अजमेर सहित कई जिलों में सुबह से ही बारिश शुरू हुई जो देर शाम तक चली। जयपुर में दो इंच बारिश हुई लेकिन दोपहर बाद धूप भी खिली। वहीं कोटा की दरा घाटी में पहाड़ों से हुए भूस्खलन के कारण बड़े-बड़े पत्थर पटरियों पर आ गिरे। इस कारण दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग करीब पांच घंटे बाधित रहा। इस दौरान करीब आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें लेट हुई। वहीं दरा गांव के बारसाती नाले में उफान आने से राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर नौ घंटे यातायात अवरुद्ध रहा।