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Kota Mandi Bhav : गेहूं, चना मंदा; सरसों-लहसुन तेज, शक्कर में मामूली तेजी

लहसुन की आवक करीब 4,500 कट्टे रही। इसके भाव 200 रुपए की तेजी के साथ 5,000 से 19,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में मूंगफली तेल और शक्कर में मामूली तेजी रही।
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कोटा

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Shailendra Tiwari

Aug 10, 2026

Kota Mandi

Kota Mandi

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में सोमवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक करीब 15,000 कट्टे रही। गेहूं 20 रुपए और चना 50 रुपए मंदा रहा, जबकि सरसों 100 रुपए तेज रही। लहसुन की आवक करीब 4,500 कट्टे रही। इसके भाव 200 रुपए की तेजी के साथ 5,000 से 19,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में मूंगफली तेल और शक्कर में मामूली तेजी रही।

कृषि जिन्सों के भाव

जिन्सभाव (रुपए प्रति क्विंटल)
गेहूं मिल2500–2600
गेहूं एवरेज टुकड़ी2600–2650
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2650–2780
धान सुगन्धा2800–3601
धान 1509 नया3500–4000
धान 18473200–4201
धान 1718-18853800–4600
धान दागी1500–3300
सोयाबीन5500–6650
सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी6700–6850
सरसों7200–8301
अलसी8000–8950
ज्वार शंकर1700–2300
ज्वार सफेद2800–6000
बाजरा1800–2250
मक्का लाल2000–2300
मक्का सफेद2000–2300
जौ2300–2650
तिल्ली7000–10500
मैथी नई5800–6600
धनिया बादामी13500–14200
धनिया ईगल13800–14500
धनिया रंगदार14500–16000
मूंग5500–7100
उड़द4500–7000
चना देशी5500–5950
चना मौसमी नया5300–5850
चना पेप्सी5300–5901
चना डंकी पुराना4000–4600
चना काबुली5500–7000
लहसुन5000–19500

खाद्य तेल भाव

15 किलो प्रति टिन

तेलभाव (रुपए प्रति टिन)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2620
सोया रिफाइंड चंबल2570
सोया रिफाइंड सदाबहार2460
लोकल रिफाइंड2330
दीप ज्योति2480
सरसों स्वास्तिक2950
अलसी2670
मूंगफली ट्रक3270
मूंगफली कोटा स्वास्तिक2900
मूंगफली सोना सिक्का3100
मूंगफली कटारिया गोल्ड2925
वनस्पति घी स्कूटर2165
वनस्पति घी अशोका2165

चीनी: 5130 से 5170 रुपए प्रति क्विंटल।

देसी घी के भाव

ब्रांडभाव (रुपए प्रति टिन)
मिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750

चावल व दाल के भाव

जिन्सभाव (रुपए प्रति क्विंटल)
बासमती चावल9500–10500
मूंग दाल8500–9000
मूंग मोगर9500–10000
चना दाल7400–7600
तुअर दाल9700–13000

कोटा सर्राफा : चांदी स्थिर, सोने में तेजी

कोटा। सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी के भाव स्थिर रहे, जबकि सोने में तेजी रही। चांदी के भाव 2,29,000 रुपए प्रति किलोग्राम रहे। जेवराती सोने के भाव 300 रुपए तेज होकर 1,47,100 रुपए और शुद्ध सोने के भाव 1,47,850 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्डभाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)
गोल्ड 24K (99.5)1,47,600
गोल्ड 22K1,36,667
गोल्ड 20K1,28,348
गोल्ड 18K1,18,080
गोल्ड 14K1,03,944

नोट : भाव कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।

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Updated on:

10 Aug 2026 07:52 pm

Published on:

10 Aug 2026 07:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : गेहूं, चना मंदा; सरसों-लहसुन तेज, शक्कर में मामूली तेजी

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