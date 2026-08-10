Kota Mandi Bhav : गेहूं, चना मंदा; सरसों-लहसुन तेज, शक्कर में मामूली तेजी

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में सोमवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक करीब 15,000 कट्टे रही। गेहूं 20 रुपए और चना 50 रुपए मंदा रहा, जबकि सरसों 100 रुपए तेज रही। लहसुन की आवक करीब 4,500 कट्टे रही। इसके भाव 200 रुपए की तेजी के साथ 5,000 से 19,500 रुपए प्रति क्विंटल रहे। किराना बाजार में मूंगफली तेल और शक्कर में मामूली तेजी रही।