RAC जवान की मौत, 6 साल की बच्ची के सिर से उठा पिता का साया, 1 महीने पहले ही कोटा हुआ था ट्रांसफर

संतोष साल 2008 बैच के RAC कांस्टेबल थे और सेकेंड RAC की डी कंपनी में तैनात थे। करीब 1 महीने पहले ही उनका टोंक से कोटा ट्रासंफर हुआ था। टोंक में ड्यूटी पूरी करने के बाद उन्होंने कोटा में नई तैनाती संभाली थी। परिवार को भी उम्मीद थी कि नई पोस्टिंग के साथ सब कुछ सामान्य रहेगा लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने से हालात बदल गए। नई जगह ड्यूटी शुरू करने के कुछ ही समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।