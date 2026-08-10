शहर में नई डिजिटल सेवा की शुरुआत, लोगों को घर बैठे मिलेंगी कई सुविधाएं

जयपुर। शहर में लोगों को रोजमर्रा की सरकारी और नागरिक सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए एक नई डिजिटल सेवा की शुरुआत की गई है। इस सुविधा के माध्यम से नागरिक घर बैठे विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे और अपने आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार, इसका उद्देश्य लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना और सेवाओं को अधिक तेज और पारदर्शी बनाना है।

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