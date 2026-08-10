शहर में नई डिजिटल सेवा की शुरुआत, लोगों को घर बैठे मिलेंगी कई सुविधाएं

रांची में विधानसभा घेराव करने पहुंचे JPSC-JSSC अभ्यर्थी (फोटो - एएनआई)
जयपुर। शहर में लोगों को रोजमर्रा की सरकारी और नागरिक सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए एक नई डिजिटल सेवा की शुरुआत की गई है। इस सुविधा के माध्यम से नागरिक घर बैठे विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे और अपने आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकेंगे। अधिकारियों के अनुसार, इसका उद्देश्य लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना और सेवाओं को अधिक तेज और पारदर्शी बनाना है।
नई व्यवस्था के तहत नागरिकों को आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए मोबाइल नंबर और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग इसकी जांच करेगा और प्रक्रिया पूरी होने पर आवेदक को सूचना भेजी जाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि शुरुआत में कुछ चुनिंदा सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। आने वाले समय में इसमें अन्य सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।
प्रशासन का कहना है कि डिजिटल सेवाओं के विस्तार से समय की बचत होगी और नागरिकों को सुविधाजनक तरीके से जरूरी सेवाएं मिल सकेंगी। इस व्यवस्था की निगरानी के लिए एक अलग टीम भी बनाई गई है, जो प्राप्त होने वाली शिकायतों और तकनीकी समस्याओं पर नजर रखेगी।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद नागरिकों को कई छोटे-बड़े कामों के लिए कार्यालय जाने की जरूरत कम होगी। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखने के साथ-साथ जरूरी अपडेट भी मोबाइल के माध्यम से प्राप्त किए जा सकेंगे।
फिलहाल यह सुविधा परीक्षण के तौर पर शुरू की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, शुरुआती प्रतिक्रिया के आधार पर इसमें जरूरी बदलाव किए जाएंगे और इसके बाद इसे शहर के अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा।
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