6 बार सांप ने डसा, मगरमच्छ के हमले में गंवाई अंगुली, मौत का सामना करके भी कोटा के रेसक्यूर बचा रहे लोगों की जान

घर में सांप निकल आता है, कोई नदी या तालाब में डूबने लगता है या आबादी में मगरमच्छ आ जाए तो सबसे पहले जिसकी तलाश होती है, वह रेस्क्यूअर होता है। ये वे गुमनाम नायक हैं, जो बिना अपनी जान की परवाह किए दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए हर खतरे से मुकाबला करते हैं। विडंबना यह है कि ये रेस्क्यूअर खुद से बेपरवाह जान हथेली पर रखकर गैरों की जान बचाने व जीवों का संरक्षण करने में जुटे हैं। हाल ही एक रेस्क्यूअर को कोबरा ने डस लिया। इस घटना ने एक बार फिर उन जोखिमों को सामने ला दिया, जिनका सामना रेस्क्यूअर आए दिन करते हैं।