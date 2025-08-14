Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Mandi News: गेहूं, सोयाबीन के दामों में मंदी, लहसुन हुआ तेज, 40,000 कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक, जानें मंडी भाव

कोटा सर्राफा बाजार में बुधवार को चांदी के भाव में 1000 रुपए की तेजी रही, वहीं सोने के भाव में 500 रुपए की गिरावट रही। चांदी के भाव 116300 रुपए प्रति किलो रहे।

कोटा

Akshita Deora

Aug 14, 2025

मंडी फोटो: पत्रिका

Mandi Price: भामाशाहमंडी में बुधवार को विभिन्न कृषि जिंसों की आवक लगभग 40,000 कट्टे की रही। गेहूं 20, सोयाबीन 30 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहा। लहसुन लगभग 12000 कट्टे की आवक रही। भाव 2200 से 8800 रहे। बॉक्स पैकिंग 4000 से 9500 रहा। लहसुन 200 रुपए तेज रहा। किराना बाजार में खाद्य पदार्थों के भाव स्थिर रहे।

भाव : गेहूं 2571 से 2661, धान सुगन्धा 2200 से 2551, धान (1847) 2600 से 2800, धान (1509) 2200 से 2951, धान (1718) 3000 से 3400, धान पूसा 2700 से 3101, सोयाबीन 4000 से 4781, सरसों 6400 से 7000, अलसी 6800 से 7400, ज्वार शंकर 2200 से 2700, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का 2000 से 2200, जौ नया 2000 से 2200, तिल्ली 7000 से 9100, मैथी 3800 से 4800, कलौंजी 16000 से 20000, धनिया नया सूखा बादामी 6000 से 7000, धनिया नया ईगल 6500 से 7200, मूंग 6500 से 7100, उड़द पुराना 4000 से 6300, उड़द नया 5500 से 6800, चना देशी 5200 से 5751, चना मौसमी 5000 से 5700, चना पेप्सी 5000 से 5800 क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2230, चंबल 2200, सदाबहार 2120, लोकल रिफाइंड 1965, दीप ज्योति 2135, सरसों स्वास्तिक 2825, अलसी 2365 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 2815, कोटा स्वास्तिक 2380, सोना सिक्का 2630, कटारिया गोल्ड 2390 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1840, अशोका 1840 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4340 से 4360 क्विंटल। देसी घी : मिल्क फूड 8880, कोटा फ्रेश 8700, पारस 8950, नोवा 8900, अमूल 9400, सरस 9400, मधुसूदन 9280 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8000-8500, मूंग मोगर 9000-9500, उड़द दाल 8000-9000, तुअर दाल 8000-10800 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी गिरी, सोना तेज

कोटा सर्राफा बाजार में बुधवार को चांदी के भाव में 1000 रुपए की तेजी रही, वहीं सोने के भाव में 500 रुपए की गिरावट रही। चांदी के भाव 116300 रुपए प्रति किलो रहे। सोना कैडबरी प्रति दस ग्राम 101000, सोना शुद्ध 101500 प्रति दस ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 100750

गोल्ड (22 k) : 93287
गोल्ड (20 k) :87609

गोल्ड (18 k) : 80600
गोल्ड (14 k) : 70951

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

14 Aug 2025

14 Aug 2025 12:14 pm

14 Aug 2025

14 Aug 2025 12:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Mandi News: गेहूं, सोयाबीन के दामों में मंदी, लहसुन हुआ तेज, 40,000 कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक, जानें मंडी भाव

