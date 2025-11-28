Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

BJP की कार्यकारिणी लिस्ट आने के बाद इन चेहरों की हो रही चर्चा, चुनाव लड़े बिना मंत्री बने TT, इन 3 को पहली बार मिली जिम्मेदारी

भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी लिस्ट के बाद कुछ चेहरों की चर्चा जोरों पर है। खासतौर पर पूर्व मंत्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी की, जिन्हें चुनाव लड़े बिना मंत्री बनाया गया था और अब प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 28, 2025

BJP-News

फोटो: पत्रिका

Rajasthan BJP List Update: भारतीय जनता पार्टी की नई टीम में कुछ खास चेहरों की काफी चर्चा हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व मंत्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी की हो रही है। भाजपा सरकार बनने के बाद विधायक नहीं होने के बावजूद सुरेन्द्र पाल को मंत्री बना दिया गया था। चुनाव में वे हार गए तो मंत्री पद छोड़ना पड़ा। अब पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया है और प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, प्रदेश महामंत्री के पद पर सिर्फ श्रवण सिंह बगड़ी को ही फिर से मौका मिला है। वे पुरानी टीम में भी महामंत्री ही थे।

बगड़ी के अलावा भूपेन्द्र सैनी, मिथलेश गौतम, कैलाश मेघवाल को भी महामंत्री बनाया गया है। भूपेन्द्र सैनी और मिथलेश गौतम पुरानी टीम में प्रदेश मंत्री थे, जबकि कैलाश मेघवाल एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष थे। इस बार तीनों का प्रमोशन कर दिया गया है और महामंत्री पद दिया गया है।

सबसे ज्यादा पद जयपुर जिले को

भाजपा पदाधिकारियों की सूची में 18 जिलों को प्रतिनिधित्व मिला है। इस सूची में जयपुर जिले के 13 नेता शामिल हैं जबकि सीएम के गृह जिले भरतपुर से किसी को शामिल नहीं किया गया है। 34 नेताओं में से 18 सामान्य, दस ओबीसी, पांच एससी-एसटी वर्ग के नेता शामिल हैं। टीम में सभी बड़े नेताओं सीएम भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, आरएसएस, मदन राठौड़, वसुंधरा राजे की सिफारिशों को भी तवज्जो दी गई है।

कार्यकारिणी की सूची दो बार हुई थी लीक

सूत्रों के अनुसार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की टीम अगस्त में बनाई जानी थी। नई टीम की सूची जारी होने से पहले ही एक कथित प्रदेश टीम की सूची वायरल हो गई। इसके बाद आधिकारिक रूप से कोई सूची जारी नहीं हो सकी। कुछ समय बाद एक बार फिर से प्रदेश टीम के नाम से एक और सूची वायरल हो गई। हालांकि, मदन राठौड़ ने उस समय साफ कर दिया था कि पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की गई है।

नई टीम में शामिल पुराने चेहरे

मुकेश दाधीच, ज्योति मिर्धा, नाहर सिंह जोधा, श्रवण सिंह बगड़ी, विजेन्द्र पूनिया, भूपेन्द्र सैनी, अजीत मांडन, स्टेफी चौहान, मिथलेश गौतम, आईदान सिंह भाटी, पंकज गुप्ता, मुकेश पारीक, प्रमोद वशिष्ठ, हीरेन्द्र कौशिक, अविनाश जोशी, कैलाश मेघवाल, कुलदीप धनखड़, रामलाल शर्मा, राखी राठौड़, अपूर्वा सिंह को फिर से मौका मिला है। यह पुरानी टीम में विभिन्न पदों पर काम कर रहे थे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: औरंगजेब की तारीफ करने वाली कुलगुरु सुनीता मिश्रा को देना पड़ा इस्तीफा, एबीवीपी ने मनाया विजय उत्सव
उदयपुर
Sunita Mishra resign

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Nov 2025 03:07 pm

Published on:

28 Nov 2025 03:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / BJP की कार्यकारिणी लिस्ट आने के बाद इन चेहरों की हो रही चर्चा, चुनाव लड़े बिना मंत्री बने TT, इन 3 को पहली बार मिली जिम्मेदारी

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota: यूनिवर्सिटी से घर लौट रही PHD स्टूडेंट से चाकू-पिस्टल दिखाकर दिनदहाड़े लूट, 4 साल पहले आई थी हरियाणा से कोटा

कोटा

Rajasthan: आखिर कहां गायब हो गया 450 लोगों की आबादी और 80 घरों वाला राजस्थान का ये गांव?

Marwar-Chouki-
कोटा

Kota: सलमान खान की ओर से पान मसाले के भ्रामक प्रचार पर ये आया जवाब, 9 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

Salman-Khan-Pan-Masala-Case
कोटा

Rajasthan Accident: कोटा के 8 लाइन पर भीषण सड़क हादसा, दिल्ली से इंदौर जा रही थी 42 यात्रियों से सवार बस, 2 की मौत, 12 गंभीर घायल

कोटा

ACB Action: करोड़पति निकला तिलम संघ कोटा का जीएम, बड़ी मात्रा में नकदी और एफडी के कागजात जब्त

Tilam Sangh Kota
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.