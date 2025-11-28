BJP की कार्यकारिणी लिस्ट आने के बाद इन चेहरों की हो रही चर्चा, चुनाव लड़े बिना मंत्री बने TT, इन 3 को पहली बार मिली जिम्मेदारी

Rajasthan BJP List Update: भारतीय जनता पार्टी की नई टीम में कुछ खास चेहरों की काफी चर्चा हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व मंत्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी की हो रही है। भाजपा सरकार बनने के बाद विधायक नहीं होने के बावजूद सुरेन्द्र पाल को मंत्री बना दिया गया था। चुनाव में वे हार गए तो मंत्री पद छोड़ना पड़ा। अब पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया है और प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, प्रदेश महामंत्री के पद पर सिर्फ श्रवण सिंह बगड़ी को ही फिर से मौका मिला है। वे पुरानी टीम में भी महामंत्री ही थे।