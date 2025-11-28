BJP की कार्यकारिणी लिस्ट आने के बाद इन चेहरों की हो रही चर्चा, चुनाव लड़े बिना मंत्री बने TT, इन 3 को पहली बार मिली जिम्मेदारी

फोटो: पत्रिका
Rajasthan BJP List Update: भारतीय जनता पार्टी की नई टीम में कुछ खास चेहरों की काफी चर्चा हो रही है। सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व मंत्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी की हो रही है। भाजपा सरकार बनने के बाद विधायक नहीं होने के बावजूद सुरेन्द्र पाल को मंत्री बना दिया गया था। चुनाव में वे हार गए तो मंत्री पद छोड़ना पड़ा। अब पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया है और प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, प्रदेश महामंत्री के पद पर सिर्फ श्रवण सिंह बगड़ी को ही फिर से मौका मिला है। वे पुरानी टीम में भी महामंत्री ही थे।
बगड़ी के अलावा भूपेन्द्र सैनी, मिथलेश गौतम, कैलाश मेघवाल को भी महामंत्री बनाया गया है। भूपेन्द्र सैनी और मिथलेश गौतम पुरानी टीम में प्रदेश मंत्री थे, जबकि कैलाश मेघवाल एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष थे। इस बार तीनों का प्रमोशन कर दिया गया है और महामंत्री पद दिया गया है।
भाजपा पदाधिकारियों की सूची में 18 जिलों को प्रतिनिधित्व मिला है। इस सूची में जयपुर जिले के 13 नेता शामिल हैं जबकि सीएम के गृह जिले भरतपुर से किसी को शामिल नहीं किया गया है। 34 नेताओं में से 18 सामान्य, दस ओबीसी, पांच एससी-एसटी वर्ग के नेता शामिल हैं। टीम में सभी बड़े नेताओं सीएम भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, आरएसएस, मदन राठौड़, वसुंधरा राजे की सिफारिशों को भी तवज्जो दी गई है।
सूत्रों के अनुसार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की टीम अगस्त में बनाई जानी थी। नई टीम की सूची जारी होने से पहले ही एक कथित प्रदेश टीम की सूची वायरल हो गई। इसके बाद आधिकारिक रूप से कोई सूची जारी नहीं हो सकी। कुछ समय बाद एक बार फिर से प्रदेश टीम के नाम से एक और सूची वायरल हो गई। हालांकि, मदन राठौड़ ने उस समय साफ कर दिया था कि पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की गई है।
मुकेश दाधीच, ज्योति मिर्धा, नाहर सिंह जोधा, श्रवण सिंह बगड़ी, विजेन्द्र पूनिया, भूपेन्द्र सैनी, अजीत मांडन, स्टेफी चौहान, मिथलेश गौतम, आईदान सिंह भाटी, पंकज गुप्ता, मुकेश पारीक, प्रमोद वशिष्ठ, हीरेन्द्र कौशिक, अविनाश जोशी, कैलाश मेघवाल, कुलदीप धनखड़, रामलाल शर्मा, राखी राठौड़, अपूर्वा सिंह को फिर से मौका मिला है। यह पुरानी टीम में विभिन्न पदों पर काम कर रहे थे।
