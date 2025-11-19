Motivational: बॉक्सिंग वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची राजस्थान की अरुंधती चौधरी, जीत चुकी 7 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक

Kota's Star Boxer Arundhati Chaudhary: बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से ग्रेटर नोएडा में आयोजित बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में कोटा स्टार बॉक्सर अरुंधती चौधरी शानदार फॉर्म में नजर आ रही हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में अरुंधती ने जर्मनी की बॉक्सर को तीसरे राउंड में टेक्निकल नॉक आउट करते हुए एकतरफा जीत दर्ज की और फाइनल में अपना स्थान पक्का किया।