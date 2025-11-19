Patrika LogoSwitch to English

Motivational: बॉक्सिंग वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची राजस्थान की अरुंधती चौधरी, जीत चुकी 7 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक

Boxing World Cup Final: राजस्थान की स्टार बॉक्सिंग खिलाड़ी अरुंधती चौधरी ने अपनी शानदार फॉर्म के साथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बना ली है। वह 7 बार अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीत चुकी है।

कोटा

image

Akshita Deora

Nov 19, 2025

फोटो: पत्रिका

Kota's Star Boxer Arundhati Chaudhary: बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से ग्रेटर नोएडा में आयोजित बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में कोटा स्टार बॉक्सर अरुंधती चौधरी शानदार फॉर्म में नजर आ रही हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में अरुंधती ने जर्मनी की बॉक्सर को तीसरे राउंड में टेक्निकल नॉक आउट करते हुए एकतरफा जीत दर्ज की और फाइनल में अपना स्थान पक्का किया।

अरुंधती इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम की ओर से 70 किलोग्राम भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उनके बेसिक कोच अशोक गौतम ने बताया कि फाइनल मुकाबला 20 नवंबर को उज्बेकिस्तान की बॉक्सर के साथ खेला जाएगा। अरूंधती सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड (आर्मी) की ओर से भाग ले रही हैं।

7 बार अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीत चुकी

कोच गौतम ने बताया कि अरूंधती इससे पहले 2021 में पोलैंड में आयोजित यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में वह स्वर्ण पदक लेकर आई थी। वहीं, 2019 में एशियाई चैंपियनशिप में अरुंधति को कांस्य पदक मिला था।

उन्हें 2018 में थाईलैंड में एशिया की बेस्ट बॉक्सर के अवॉर्ड से नवाजा गया था। इसके साथ खेलो इंडिया में 2017, 2018 और 2019 में भी वह स्वर्ण पदक विजेता रही हैं। सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में वह दो बार स्वर्ण पदक लेकर आई है। इसी तरह से जूनियर और यूथ में भी दो-दो गोल्ड अपने नाम किए हैं।

Published on:

19 Nov 2025 02:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Motivational: बॉक्सिंग वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची राजस्थान की अरुंधती चौधरी, जीत चुकी 7 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक

