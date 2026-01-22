Kota Accident: ड्यूटी पर जा रही महिला LDC की दर्दनाक मौत, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मारी टक्कर तो 5 फीट दूर जाकर गिरी

Female LDC Died In Kota: कोटा में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में ड्यूटी पर जा रही महिला LDC की मौत हो गई। तेज रफ्तार से आ रहे गत्ते से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली ने पीछे से महिला LDC की स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला उछलकर करीब 5 फीट दूर जाकर डिवाइडर से टकरा गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।