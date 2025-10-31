Kota: सीढ़ी टूटी, सिर के बल गिरा, कोटा में 20 फीट ऊंचाई से गिरने पर मजदूर की दर्दनाक मौत

मृतक अमीन खान । फोटो- पत्रिका
कोटा। जवाहर नगर थाना क्षेत्र के तलवंडी में काम के दौरान गिरकर घायल हुए एक श्रमिक की शुक्रवार को उपचार के दौरान न्यू मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। श्रमिक गुरुवार शाम को काम करते समय सीढ़ी का स्टेप टूटने से 20 फीट की ऊंचाई से सिर के बल गिरकर गंभीर घायल हो गया था।
जवाहर नगर थाना सहायक उप निरीक्षक किशोर लाल ने बताया कि कंसुआ निवासी अमीन खान (54) गुरुवार शाम तलवंडी में तीन मंजिला इमारत में कबूतर रोधी जाली लगा रहा था। इसी दौरान सीढ़ी का स्टेप टूट गया। इससे वह 20 फीट नीचे सिरे के बल आ गिरा। उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां शुक्रवार को उसकी मौत हो गई।
अमीन के रिश्तेदार ने बताया कि अमीन पेंटिंग का ठेका लेते थे। गुरुवार को तलवंडी इलाके में साइट पर अन्य काम कर रहे थे। इस दौरान 2-3 आदमी उनके सपोर्ट में नीचे खड़े थे। उसी समय सीढ़ी का ऊपर का स्टेप टूट गया। इस कारण उनका संतुलन बिगड़ गया और नीचे गिर गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
