Kota: सीढ़ी टूटी, सिर के बल गिरा, कोटा में 20 फीट ऊंचाई से गिरने पर मजदूर की दर्दनाक मौत

अमीन के रिश्तेदार ने बताया कि अमीन पेंटिंग का ठेका लेते थे। गुरुवार को तलवंडी इलाके में साइट पर अन्य काम कर रहे थे। इस दौरान 2-3 आदमी उनके सपोर्ट में नीचे खड़े थे। उसी समय सीढ़ी का ऊपर का स्टेप टूट गया। इस कारण उनका संतुलन बिगड़ गया और नीचे गिर गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।