Rajasthan: ‘रोहित गोदारा गैंग’ के नाम से नरेश मीणा को किसने भेजा था धमकी भरा पत्र, चौंकाने वाला खुलासा

अन्ता थानाधिकारी दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने शुक्रवार को चार घंटे के भीतर कोटा के आरके पुरम निवासी नरेन्द्र यादव को गिरफ्तार किया। नरेन्द्र यादव जलदाय विभाग में सहायक लेखाधिकारी पद से सेवानिवृत हैं। पूछताछ में पता चला कि नरेन्द्र यादव का सीसवाली निवासी विजय थानेवाल और अमित थानेवाल से करीब बीस साल से जमीन का विवाद चल रहा है।