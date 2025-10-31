Bharatpur: परीक्षा से कुछ घंटे पहले MBBS स्टूडेंट ने किया सुसाइड, रोते पिता बार-बार पूछ रहे बस एक सवाल

अविरल की इस दर्दनाक मौत ने मेडिकल छात्रों की मानसिक स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लंबा कोर्स, लगातार दबाव, परीक्षा की चिंता और भविष्य की अनिश्चितता ये सब कारक अक्सर युवाओं को भीतर से तोड़ रहे हैं। अविरल के परिजनों को जैसे ही खबर मिली, घर में कोहराम मच गया। पिता ख्यालीराम सैनी बार-बार यही कह रहे थे कि वो तो बस पेपर देने की बात कह रहा था।