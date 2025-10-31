Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Bharatpur: परीक्षा से कुछ घंटे पहले MBBS स्टूडेंट ने किया सुसाइड, रोते पिता बार-बार पूछ रहे बस एक सवाल

अविरल के परिजनों को जैसे ही खबर मिली, घर में कोहराम मच गया। पिता ख्यालीराम सैनी बार-बार यही कह रहे थे कि वो तो बस पेपर देने की बात कह रहा था।

2 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Rakesh Mishra

Oct 31, 2025

Aviral Saini, student suicide in Bharatpur, MBBS student, MBBS student suicide

मृतक छात्र अविरल सैनी। फाइल फोटो- पत्रिका

भरतपुर। जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस तृतीय वर्ष का छात्र अविरल सैनी (23) परीक्षा देने से कुछ घंटे पहले ही हार मान बैठा। पीजी हॉस्टल के कमरे में अविरल ने फांसी लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। अलवर निवासी अविरल के इस कदम ने साथियों, शिक्षकों और पूरे कॉलेज को स्तब्ध कर दिया।

अविरल हंसमुख और जिम्मेदार स्वभाव

सुबह की शुरुआत सामान्य थी। नाश्ता, पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी। साथियों ने बताया कि अविरल हंसमुख और जिम्मेदार स्वभाव का था। वह सुबह लगभग साढ़े सात बजे अपने दोस्तों अभिषेक शर्मा, लवेश, वितेश साहू और देवेश जैन के साथ नाश्ता करके अपने कमरे में चला गया। उसने कमरे में जाते समय कहा कि मुझे 8.30 बजे जगा देना।

डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

बातों के बीच उसने एक साथी से रस्सी के बारे में भी पूछा, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ देर बाद जब दोस्त दरवाजा खटखटाने पहुंचे तो भीतर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा तोड़ा गया तो अविरल फांसी के फंदे पर झूलता मिला। उसे तत्काल आरबीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

सूचना मिलते ही अस्पताल अधीक्षक डॉ. नगेंद्र सिंह भदौरिया, सीएमएचओ डॉ. गौरव कपूर सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाघर में रखवाया गया है। सेवर थाना प्रभारी सतीश भारद्वाज ने बताया कि एफएसएल टीम ने मौके पर जांच की है। प्रारंभिक तौर पर खुदकुशी के कारणों का कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला है।

यह वीडियो भी देखें

घर में मच गया कोहराम

अविरल की इस दर्दनाक मौत ने मेडिकल छात्रों की मानसिक स्थिति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। लंबा कोर्स, लगातार दबाव, परीक्षा की चिंता और भविष्य की अनिश्चितता ये सब कारक अक्सर युवाओं को भीतर से तोड़ रहे हैं। अविरल के परिजनों को जैसे ही खबर मिली, घर में कोहराम मच गया। पिता ख्यालीराम सैनी बार-बार यही कह रहे थे कि वो तो बस पेपर देने की बात कह रहा था।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में NIA-एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 3 संदिग्ध हिरासत में, अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका
जोधपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 06:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur: परीक्षा से कुछ घंटे पहले MBBS स्टूडेंट ने किया सुसाइड, रोते पिता बार-बार पूछ रहे बस एक सवाल

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भरतपुर में MBBS छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, प्रिंसिपल ने कहा- पेपर खराब होने पर उठाया कदम

भरतपुर

9 साल बाद जिंदा मिली पत्नी…पति मृत मानकर बसा चुका था दूसरा घर, एक हादसे ने बिछड़ा दिया था दोनों को

Bharatpur
भरतपुर

Cyber ​​Thugs New Trap : शादी का कार्ड खोलते ही बैंक खाता हो सकता है जीरो, साइबर ठगों का है नया जाल, कैसे बचें, जानें

Rajasthan Bharatpur Wedding Card Opening Your Bank Account Zero Cyber Thugs have a New Trap Google APK List
भरतपुर

Rajasthan News : राजस्थान में यहां नगर निगम का बड़ा एक्शन, 4 जेसीबी से 20 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण, किया फिर से कब्जा

Bharatpur Bulldozer Big Action Municipal corporation takes over government land worth Rs 20 crore
भरतपुर

Weather Update : मोन्था के असर से भरतपुर में आज झमाझम बारिश का अलर्ट, 20-40 KMPH की गति से चलेंगी हवाएं

Weather Update today Montha impact Bharatpur torrential rain alert 20-40 KMPH speed blow winds
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.