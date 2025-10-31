राजस्थान में NIA-एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 3 संदिग्ध हिरासत में, अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका

जानकारी के मुताबिक यह संयुक्त कार्रवाई इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर की गई। सुबह करीब 5 बजे एनआईए-एटीएस और आईबी की संयुक्त टीमों ने जोधपुर के चौखा, पीपाड़ और जालौर जिले के सांचोर क्षेत्र में एक साथ रेड की। जोधपुर के चौखा और पीपाड़ क्षेत्र से एक- एक संदिग्ध को पकड़ा गया, वहीं सांचौर से तीसरे संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। चोखा गांव हिरासत में लिया गया अयूब और सांचौर से पकड़ा गया संदिग्ध धार्मिक संस्थान से जुड़े हुए बताए गए हैं।