राजस्थान में NIA-एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 3 संदिग्ध हिरासत में, अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका

जोधपुर और सांचौर में NIA और एटीएस की छापेमारी, प्रतीकात्मक तस्वीर
जयपुर/जोधपुर: राजस्थान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी और एंटी टेरेरिस्ट स्क्वॉड ने शुक्रवार तड़के बड़ी कार्रवाई करते हुए जोधपुर और जालौर जिलों से तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है। शुरुआती जांच में हिरासत में लिए गए तीन संदिग्धों में से दो धार्मिक शिक्षण संस्थानों से जुड़े मौलवी बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, इनका कनेक्शन एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन से होने की आशंका जताई जा रही है।
जानकारी के मुताबिक यह संयुक्त कार्रवाई इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर की गई। सुबह करीब 5 बजे एनआईए-एटीएस और आईबी की संयुक्त टीमों ने जोधपुर के चौखा, पीपाड़ और जालौर जिले के सांचोर क्षेत्र में एक साथ रेड की। जोधपुर के चौखा और पीपाड़ क्षेत्र से एक- एक संदिग्ध को पकड़ा गया, वहीं सांचौर से तीसरे संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। चोखा गांव हिरासत में लिया गया अयूब और सांचौर से पकड़ा गया संदिग्ध धार्मिक संस्थान से जुड़े हुए बताए गए हैं।
छापेमारी के दौरान एजेंसियों को संदिग्ध दस्तावेज और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं, जिनकी जांच जारी है। फिलहाल तीनों संदिग्धों को पूछताछ के लिए जोधपुर लाया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने उनके मोबाइल फोन, लैपटॉप और दस्तावेज जब्त कर लिए हैं।
सूत्रों के अनुसार, शुरुआती इनपुट्स में इन व्यक्तियों के संपर्क देश से बाहर सक्रिय एक इस्लामिक संगठन से होने की जानकारी मिली थी। इसी के बाद केंद्र सरकार के निर्देश पर यह संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया गया। स्थानीय पुलिस ने इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और किसी भी अफवाह या भीड़भाड़ को रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं। फिलहाल टीमें संदिग्धों से पूछताछ कर रही हैं और उनके संपर्कों की गहराई से जांच की जा रही है।
