Worl’d Tallest Ravan: निर्माता ने कर दिया खुलासा, जानें क्यों पूरा नहीं जला कोटा का रावण? राशि में कटौती पर ये बोले मेला अध्यक्ष

रात में हाइड्रोलिक लेडर से रावण के पुतले के शेष हिस्से और कुंभकरण के पुतले पर डीजल-पेट्रोल डालकर इन्हें जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन रावण का पुतले ने आग नहीं पकड़ी। देर रात तक इसे जलाने के प्रयास किए जाते रहे। बड़ी संख्या में लोग रावण के पुतले का दहन देखने के लिए जमे रहे।