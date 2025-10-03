Patrika LogoSwitch to English

कोटा

Worl’d Tallest Ravan: निर्माता ने कर दिया खुलासा, जानें क्यों पूरा नहीं जला कोटा का रावण? राशि में कटौती पर ये बोले मेला अध्यक्ष

Dussehra 2025: रात में हाइड्रोलिक लेडर से रावण के पुतले के शेष हिस्से और कुंभकरण के पुतले पर डीजल-पेट्रोल डालकर इन्हें जलाने का प्रयास किया गया लेकिन रावण का पुतले ने आग नहीं पकड़ी।

2 min read

कोटा

image

Akshita Deora

Oct 03, 2025

फोटो: पत्रिका

Kota 233 Foot Ravan Not Burnt Completely: 2 दिन पहले आई बरसात के चलते दुनिया के सबसे बड़े रावण के पुतले में इलेक्ट्रिक सिस्टम फेल हो गया। ऐसे में रावण के सिर, मुकुट और दोनों हाथ और तलवार नहीं जल सकी।

फोटो: पत्रिका

रात में हाइड्रोलिक लेडर से रावण के पुतले के शेष हिस्से और कुंभकरण के पुतले पर डीजल-पेट्रोल डालकर इन्हें जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन रावण का पुतले ने आग नहीं पकड़ी। देर रात तक इसे जलाने के प्रयास किए जाते रहे। बड़ी संख्या में लोग रावण के पुतले का दहन देखने के लिए जमे रहे।

पुतला निर्माता बोले 'बारिश में भीगने से हुई गड़बड़ी'

सीधी बात : तेजेन्द्र सिंह चौहान, पुतला निर्माता

फोटो: पत्रिका

रावण का पुतला क्यों नहीं जला?

रावण का पुतला मंगलवार रात को आई बरसात में काफी भीग गया था। ऐसे में उसके बांस और ड्रेस गीली हो गई। ऐसे में रावण के पुतले का हिस्सा नहीं जला।

क्या पुतले के इलेक्ट्रिक सिस्टम में खराबी आ गई थी?

हां, रावण के पुतले में सिर और हाथों में लगे इलेक्ट्रिक सिस्टम रिमोट कंट्रोल से चलने थे, लेकिन बारिश से इसमें से भी कुछ नहीं चल पाए।

क्या पुतले के सिर पर छतरी में भी सिस्टम खराब हो गया था ?

पुतले के सिर पर छतरी लगाई गई थी, जो तेज धमाके से टूट गई। यह छतरी नहीं टूटी तो इससे कनेक्ट सारे पटाखे जल जाते और पूरा सिर जल जाता। इसके अलावा इससे दोनों हाथों में भी आग पहुंचनी थी।

पुतला निर्माता की कोई गलती नहीं: मेला अध्यक्ष

फोटो: पत्रिका

सीधी बात : विवेक राजवंशी, अध्यक्ष, कोटा दशहरा मेला समिति

रावण का पुतला नहीं जलने के पीछे क्या कारण मानते हैं?

मंगलवार रात को बरसात आने से पुतला भीग गया था। इसे खड़ा भी किया जा चुका था। पुतले में टेस्टिंग की भी गुंजाइश नहीं होती।

क्या इस मामले में कोई जांच की जाएगी ?

बारिश से इलेक्ट्रिक सिस्टम में खराबी आने से पुतले का दहन प्रभावित हुआ है।

क्या मामले में पुतला निर्माता की राशि में से कोई कटौती की जाएगी?

प्रदेश में अन्य स्थानों पर हुई बारिश से पुतले खराब हो गए। हमारे यहां पुतला जला, लेकिन सीलन व इलेक्ट्रिक सिस्टम में खराबी से पुतला दहन प्रभावित हुआ। इसमें निर्माता की कोई गलती नहीं है। खराब मौसम के कारण ऐसा हुआ।

