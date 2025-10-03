Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota Ravan Dahan Video: रावण दहन के दौरान हाथी बेकाबू, पटाखों की आवाज से घबराया, 221.5 फीट ऊंचे पुतले से बना विश्व रिकॉर्ड

Kota ravan dahan: कोटा दशहरा मैदान में रावण दहन के दौरान शोभायात्रा में शामिल हाथी पटाखों की आवाज से बेकाबू हो गया, जिससे अफरा-तफरी मच गई। महावत ने कुछ ही पलों में हाथी को काबू कर लिया। वहीं, 221.5 फीट ऊंचे रावण पुतले का दहन कर कोटा ने विश्व रिकॉर्ड बनाया।

2 min read

कोटा

image

Arvind Rao

Oct 03, 2025

Kota Ravan Dahan Video
Play video

रावण दहन के दौरान हाथी हुआ बेकाबू

Kota ravan dahan: कोटा के दशहरा मैदान में रावण दहन कार्यक्रम के दौरान उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब शोभायात्रा में शामिल एक हाथी अचानक बेकाबू हो गया। बताया जा रहा है कि भगवान लक्ष्मीनारायण की सवारी मैदान में पहुंची ही थी कि पटाखों की आवाज से हाथी घबरा गया और अचानक लोगों की ओर भाग पड़ा। भीड़ में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और लोग इधर-उधर भागने लगे।


घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि मैदान में आते ही हाथी अचानक दिशा बदलकर भीड़ की तरफ बढ़ा। कई लोग उस पल अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, लेकिन हाथी के रुख बदलते ही सब घबराकर दौड़ पड़े।


गनीमत रही कि हाथी पर बैठे महावत ने कुछ ही पलों में उसे काबू में कर लिया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस घटना के बाद कुछ देर तक मैदान में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा, लेकिन जल्द ही व्यवस्था सामान्य हो गई। कोटा दशहरा मेले में सबसे पहले मेघनाथ के पुतले जलने के दौरान हाथी बिदक गया। महावत ने संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक भीड़ में थोड़ी अफरा-तफरी मच गई। रेलिंग टूट गई कोई नुकसान नहीं हुआ।


कोटा ने रचा इतिहास


इस बीच कोटा ने दशहरे पर एक नया इतिहास रच दिया। यहां 221.5 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन कर विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया गया। हालांकि, बारिश और तकनीकी खामियों की वजह से पुतला पहली बार में पूरी तरह खड़ा नहीं हो पाया। इसके चलते आयोजन समिति ने इसे रिमोट के जरिए जलाया। करीब 40 लाख रुपए की लागत से तैयार इस विशाल पुतले को देखने के लिए हजारों लोग मैदान में जुटे थे।


अब कोटा का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दोनों में दर्ज होगा। इस रिकॉर्ड के साथ कोटा का दशहरा देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है।

ये भी पढ़ें

Alwar: रावण दहन के दौरान हादसा, डीजे के टेम्पो ने 6 साल के मासूम को कुचला, मौत
अलवर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Oct 2025 09:21 am

Published on:

03 Oct 2025 09:18 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Ravan Dahan Video: रावण दहन के दौरान हाथी बेकाबू, पटाखों की आवाज से घबराया, 221.5 फीट ऊंचे पुतले से बना विश्व रिकॉर्ड

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उड़ता-दौड़ता रावण… कभी तलवार छोड़ छाता पकड़ता तो कभी डांस करता, सोशल मीडिया पर छाया कोटा के AI रावण का Video

AI Ravan
कोटा

अनूठी परंपरा: राजस्थान में यहां रावण को पैरों से रौंदकर मारते हैं पहलवान, बच्चे कुश्ती खेलकर मिट्टी में मिला देते हैं रावण का अहंकार

कोटा

Kota Firing: दौड़ा-दौड़ा कर पीटा फिर शराब व्यापारी को मारी गोली, बाइक पर पहुंचे थे हमलावर, देखें CCTV फुटेज

कोटा

जयपुर में पहली बार होगा 51 फीट के गोकाष्ठ रावण का दहन, राजस्थान पत्रिका के बैनर तले 3 जगहों पर आयोजित होगा दशहरा मेला

कोटा

फिर करवट लेगा मौसम: राजस्थान में आ गई ‘भारी बारिश’ की चेतावनी, अक्टूबर में इस तारीख तक झमाझम बरसेंगे बादल

Heavy Rain Alert
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.