Kota Ravan Dahan Video: रावण दहन के दौरान हाथी बेकाबू, पटाखों की आवाज से घबराया, 221.5 फीट ऊंचे पुतले से बना विश्व रिकॉर्ड

रावण दहन के दौरान हाथी हुआ बेकाबू
Kota ravan dahan: कोटा के दशहरा मैदान में रावण दहन कार्यक्रम के दौरान उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब शोभायात्रा में शामिल एक हाथी अचानक बेकाबू हो गया। बताया जा रहा है कि भगवान लक्ष्मीनारायण की सवारी मैदान में पहुंची ही थी कि पटाखों की आवाज से हाथी घबरा गया और अचानक लोगों की ओर भाग पड़ा। भीड़ में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और लोग इधर-उधर भागने लगे।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि मैदान में आते ही हाथी अचानक दिशा बदलकर भीड़ की तरफ बढ़ा। कई लोग उस पल अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, लेकिन हाथी के रुख बदलते ही सब घबराकर दौड़ पड़े।
गनीमत रही कि हाथी पर बैठे महावत ने कुछ ही पलों में उसे काबू में कर लिया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस घटना के बाद कुछ देर तक मैदान में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा, लेकिन जल्द ही व्यवस्था सामान्य हो गई। कोटा दशहरा मेले में सबसे पहले मेघनाथ के पुतले जलने के दौरान हाथी बिदक गया। महावत ने संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक भीड़ में थोड़ी अफरा-तफरी मच गई। रेलिंग टूट गई कोई नुकसान नहीं हुआ।
इस बीच कोटा ने दशहरे पर एक नया इतिहास रच दिया। यहां 221.5 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन कर विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया गया। हालांकि, बारिश और तकनीकी खामियों की वजह से पुतला पहली बार में पूरी तरह खड़ा नहीं हो पाया। इसके चलते आयोजन समिति ने इसे रिमोट के जरिए जलाया। करीब 40 लाख रुपए की लागत से तैयार इस विशाल पुतले को देखने के लिए हजारों लोग मैदान में जुटे थे।
अब कोटा का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दोनों में दर्ज होगा। इस रिकॉर्ड के साथ कोटा का दशहरा देश ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है।
