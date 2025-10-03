Kota Ravan Dahan Video: रावण दहन के दौरान हाथी बेकाबू, पटाखों की आवाज से घबराया, 221.5 फीट ऊंचे पुतले से बना विश्व रिकॉर्ड



गनीमत रही कि हाथी पर बैठे महावत ने कुछ ही पलों में उसे काबू में कर लिया, जिससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस घटना के बाद कुछ देर तक मैदान में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा, लेकिन जल्द ही व्यवस्था सामान्य हो गई। कोटा दशहरा मेले में सबसे पहले मेघनाथ के पुतले जलने के दौरान हाथी बिदक गया। महावत ने संभालने की कोशिश की, लेकिन तब तक भीड़ में थोड़ी अफरा-तफरी मच गई। रेलिंग टूट गई कोई नुकसान नहीं हुआ।