Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar: रावण दहन के दौरान हादसा, डीजे के टेम्पो ने 6 साल के मासूम को कुचला, मौत

Alwar News: अलवर जिले में रावण दहन के दौरान डीजे के टेम्पो को बैक करते समय टायर के नीचे आने से एक 6 वर्षीय बालक की मौत हो गई।

less than 1 minute read

अलवर

image

Anil Prajapat

Oct 03, 2025

burning-of-Ravana

रावण दहन के दौरान हुआ हादसा। फोटो: पत्रिका

अलवर। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मालपुर में रावण दहन के दौरान डीजे के टेम्पो को बैक करते समय टायर के नीचे आने से एक 6 वर्षीय बालक की मौत हो गई। नसवारी चौकी प्रभारी संजय मीणा ने बताया कि मालपुर गांव में गुरुवार को 6 वर्षीय देवकरण पुत्र यादराम रावण दहन देखने गया था।

रावण दहन से कुछ दूरी पर डीजे खड़ा था। जैसे ही रावण दहन होना शुरू हुआ तो भीड़ छंटना शुरू हो गई। इस दौरान पास में खड़े डीजे को ऑपरेटर ने चालू कर दिया और तीन बालकों ने डांस करना शुरू कर दिया। इसी दौरान देवकरण के टक्कर लगने के बाद वह टेम्पो के टायर के नीचे आ गया।

आसपास में मौजूद लोगों ने उसे टेम्पो के नीचे से निकालकर रामगढ़ उप जिला चिकित्सालय में पहुंचाया। जहां हालत गंभीर होने पर अलवर के लिए रेफर कर दिया। अलवर में प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर भेज दिया गया।

जयपुर में उपचार के दौरान मौत

नसवारी चौकी प्रभारी संजय मीणा व बालक के पिता यादराम ने देर रात बताया कि देवकरण की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। शुक्रवार को सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इधर पुलिस ने टेम्पो को जब्त कर लिया है। घायल बालक के पिता ने वहां ठेला भी लगा रखा था।

ये भी पढ़ें

Dussehra 2025: पहले कुंभकरण फिर मेघनाथ… बाद में रावण का हुआ अंत, पूरे बीकानेर में ऐसे मनाया गया दशहरे का त्योहार, देखें तस्वीरें
बीकानेर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Oct 2025 07:21 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: रावण दहन के दौरान हादसा, डीजे के टेम्पो ने 6 साल के मासूम को कुचला, मौत

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रामजी के एक तीर से 70 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन

अलवर

सरिस्का टाइगर रिजर्व तीन माह बाद खुला, पहले ही दिन बाघ की साइटिंग से पर्यटक रोमांचित 

अलवर

Alwar News:सरिस्का टाइगर रिजर्व 3 महीने बाद फिर खुला, बाघों का दीदार करने पहुंचे पर्यटक

अलवर

विजयदशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हुआ पथ संचलन 

अलवर

अलवर शहर में हुई बारिश, मौसम हुआ सुहावना  

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.