Alwar: रावण दहन के दौरान हादसा, डीजे के टेम्पो ने 6 साल के मासूम को कुचला, मौत

रावण दहन से कुछ दूरी पर डीजे खड़ा था। जैसे ही रावण दहन होना शुरू हुआ तो भीड़ छंटना शुरू हो गई। इस दौरान पास में खड़े डीजे को ऑपरेटर ने चालू कर दिया और तीन बालकों ने डांस करना शुरू कर दिया। इसी दौरान देवकरण के टक्कर लगने के बाद वह टेम्पो के टायर के नीचे आ गया।