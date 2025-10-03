Alwar: रावण दहन के दौरान हादसा, डीजे के टेम्पो ने 6 साल के मासूम को कुचला, मौत

रावण दहन के दौरान हुआ हादसा। फोटो: पत्रिका
अलवर। अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मालपुर में रावण दहन के दौरान डीजे के टेम्पो को बैक करते समय टायर के नीचे आने से एक 6 वर्षीय बालक की मौत हो गई। नसवारी चौकी प्रभारी संजय मीणा ने बताया कि मालपुर गांव में गुरुवार को 6 वर्षीय देवकरण पुत्र यादराम रावण दहन देखने गया था।
रावण दहन से कुछ दूरी पर डीजे खड़ा था। जैसे ही रावण दहन होना शुरू हुआ तो भीड़ छंटना शुरू हो गई। इस दौरान पास में खड़े डीजे को ऑपरेटर ने चालू कर दिया और तीन बालकों ने डांस करना शुरू कर दिया। इसी दौरान देवकरण के टक्कर लगने के बाद वह टेम्पो के टायर के नीचे आ गया।
आसपास में मौजूद लोगों ने उसे टेम्पो के नीचे से निकालकर रामगढ़ उप जिला चिकित्सालय में पहुंचाया। जहां हालत गंभीर होने पर अलवर के लिए रेफर कर दिया। अलवर में प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर भेज दिया गया।
नसवारी चौकी प्रभारी संजय मीणा व बालक के पिता यादराम ने देर रात बताया कि देवकरण की जयपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। शुक्रवार को सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इधर पुलिस ने टेम्पो को जब्त कर लिया है। घायल बालक के पिता ने वहां ठेला भी लगा रखा था।
